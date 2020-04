Hyvän mielen jutut: Joutsenon Gym Töllissä nousee rauta ja Rammstein soi

Pölyä, rautaa, Marilynin juliste ja parempiakin päiviä nähneitä laitteita. Joutsenon työväentalon kellarin punttisali on miesten maailma. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 15.5.2016.

Julkaisemme vapun aikaan valikoituja juttuja Etelä-Saimaan arkistosta. Koronaepidemian vuoksi Etelä-Saimaan toimittajat ovat valinneet sellaisia arkistojuttuja, joista on jäänyt heille hyvä mieli.

Repaleinen treenipaita ja puupölkyillä päällystetty maalattia kertovat, että täällä nostetaan rautaa ja Rammstein soi.

— Tänne ovat tulleet sellaiset, jotka eivät pölyä ja kylmää pelkää, Ekke Rikka kuvaa.

Gym Tölli on miesten maailma.

Muutto Tölliin

Joutsenon työväentalon alakerran sali on parinkymmenen aktiivinostajan koti. Töllin alakertaan porukka muutti, kun urheilukeskuksen punttisali siirrettiin Joutsenohalliin vuonna 2009.

— Täällä ovat nostelleet Joutsenon vahvat pojat jo 1950-luvulta lähtien, Rikka sanoo.

Inka Nordlund Työväentalon kellarisalin valtti on edullisuus. Työväenyhdistys perii käyttäjiltä pekkaa päälle 60 euroa kuudesta kuukaudesta.

Varustus on lievästi sanottuna karu. Laitteet on haalittu entisestä salista, vanhan seuran jäämistöstä ja kävijöiden omista kätköistä. Uusin laite on juuri tullut selkä-takareisi-kone. Made in joku joutsenolainen verstas.

Suihkussa kannattaa käydä kotona.

Seiniä koristavat tissikalenterit, Marilynin juliste ja 70-vuotiaan painoja nostavan mummon haastattelu. Maalattia salin keskellä on päällystetty puupölkyillä, jotka alkavat olla jo tiensä päässä.

— Kun kahden metrin korkeudesta pudotetaan tempausrautaa, niin lattia ei oikein kestä.

Rikan mukaan pöly nousee ja Nepalissakin jytisee, kun painot päästää noston jälkeen alas.

Yöksi mentävä kotiin

Sali on avoinna iltayhdeksään pois lukien työväentalon lauantain saunavuoron aika kello 18:sta eteenpäin. Yöllä salilla ei saa olla.

Jokainen käyttäjä on lunastanut itselleen avaimen ja maksaa 60 euroa puolesta vuodesta työväenyhdistyksen tilille.

— Yhden bodarikaverin kanssa oli vaimo, mutta ei täällä montaa naista ole käynyt.

Inka Nordlund Gym Tölli on epävirallinen nimi, vaikka oma logokin sille on tehty.

Työväentalon alakerrassa on myös painisali. Rikan mukaan ”paremmalle puolelle” harva punttisalin kävijöistä menee, vaikka se maksuun sisältyykin.

Hiljaista tietoa on Töllillä paljon, mutta Rikan mukaan ei niinkään valmennuskykyä tai -koulutusta. Neuvoja annetaan kyllä.

Monen lajin miehiä

Gym Tölli on kävijöiden antama nimi. Salilla käy monen lajin edustajia voimanostajista mustan vyön judokaan.

Rikan leipälaji on penkkipunnerrus, josta hän on saanut yhden SM-mitalin. Pronssia veteraaneissa.

Penkkipaidan kanssa tehty oma ennätys on 200 kiloa.

60-vuotiaana kolhuja ja rasitusta on jo sen verran, että jalkaliikkeet on pitänyt jättää pois, koska polvi turpoaa.

Vahvin diakoni?

Rikka on kotoisin Karhulasta, syntyjään Kymistä. Joutsenoon hän muutti 32 vuotta sitten ja työskentelee seurakunnan diakonina.

Punttien noston Karhulan Katajaisten pikajuoksija aloitti Riku Kirin kanssa. Kiri oli 1990-luvulla Maailman vahvin mies -kilpailun kakkonen ja Euroopan vahvin mies parina vuonna peräkkäin.

— Rakastuin 15-vuotiaana penkkipunnerrukseen.

