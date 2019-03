Catz kakkonen putosi divarista — Koskisen perheen tie on viemässä pois Lappeenrannasta, mutta vielä pitää hoitaa Namikan nousukarsinnat

Catz voi hakea vielä villillä kortilla sarjapaikkaa. Marianne Koskisen mielestä se on elinehto pelaajien kehitystyössä.

Catzin kakkosjoukkueen tie naisten koripallon I divisioonassa päättyi yhden kauden visiitin jälkeen. Joukkue hävisi viimeisen runkosarjan ottelunsa Helmi Basketille 55—64 (26—24).

Catz kakkosen kanssa tasapisteissä ollut Joensuun Kataja runnoi vieraissa voiton Nokiasta 103—65 ja nousi Catzin edelle. Tasapisteissä Catz olisi keskinäisten otteluiden perusteella säilyttänyt sarjapaikkansa.

Parikymppiset pelaajammekin näkivät, että naisten divari on kovatasoinen sarja. — Tommi Koskinen

Kataja hankki tammikuussa kaksi amerikkalaista, Rachel Kehoen ja Candice Warthenin. Kehoe heitti Nokialla 28 ja Warthen 39 pistettä.

Lisää taitoa

Catzia valmentaneiden Tommi ja Marianne Koskisen mukaan nuoret pelaajat eivät olleet vielä I divisioonan tasolla henkilökohtaisissa taidoissa, vaikka pitkään näytti, että Catz pystyy sarjapaikkansa säilyttämään.

— Parikymppiset pelaajammekin näkivät, että naisten divari on kovatasoinen sarja, Tommi Koskinen sanoo.

Catzilla on takaporttina vielä villin kortin haku divariin, sillä muun muassa vankan juniorityön ansiosta se on mahdollista. Catz kakkosella oli myös 150 katsojan yleisökeskiarvo, mikä on naisten koripallossa hyvä lukema.

Tärkeä sarjataso

Marianne Koskinen näkee divaripaikan pelaajien kehityksen kannalta elinehtona, kun moni A-tyttö kasvaa ulos junioreista, mutta päätös on seuran hallituksen käsissä. Peruslinjaus tälle kaudelle oli se, että Catzin edustusjoukkue ja A-tytöt ovat parivaljakko ja kakkosjoukkue on polku nuoremmille junioreille.

Kakkosjoukkueen harjoittelua hankaloittivat työt ja opiskelu ja pelaajista oli joukkueen harjoituksissa ajoittain pulaa.

Lähtö edessä

Koskisten matka jatkuu suurella todennäköisyydellä pois Lappeenrannasta. Tommi Koskisen mukaan ammattivalmentajan on mentävä työn perässä. Muutama tarjous on tullut ja harkinnassa.

Hän vetää vielä ennen päätöstä II divisioonan lohkonsa voittaneen Namika Lappeenrannan kanssa nousukarsinnat 13.—14. huhtikuuta.