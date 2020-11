Catz löysi ensimmäisen jenkkivahvistuksen, Jordan Jones palaa kissapaitaan: "Jordan on ensiluokkainen johtaja ja joukkuepelaaja"

Catzin alkukausi on ollut yhtä tuskaa. Joukkue on hävinnyt naisten Korisliigassa kaikki viisi otteluaan yli 40 pisteen keskiarvolla.

Ilman jenkkivahvistuksia alkukauden operoinut Lappeenrannan Catz saa mieluisia uutisia pelaajamarkkinoilta. Joukkueessa viime kaudella vahvasti esiintynyt takapelaaja Jordan Jones palaa kissapaitaan.

Takapelaaja Jones vahvistaa joukkuetta monin tavoin. Pallovarmuutensa lisäksi hän on tarkka ja nopea heittäjä, joka myös hoitaa puolustusvelvoitteensa mallikkaasti.

WNBA-seura Chicago Skyn vuonna 2016 varaama Jones pelasi Catzissa viime kaudella kaikkiaan 19 ottelua 12 pisteen ja 5,7 syötön keskiarvolla. Hän oli polvivamman vuoksi sivussa viitisen viikkoa, mutta ehti kuntoutua juuri ennen kuin koronapandemia lopetti naisten Korisliigan ennen aikojaan.

– Hienoa saada Jordan takaisin, syystäkin tyytyväinen päävalmentaja Mika Haakana myhäilee tiedotteessa.

Loukkaantumiset vaivanneet

Catzin alkukausi on ollut yhtä tuskaa. Menestymään tottunut seura on hävinnyt kaikki viisi otteluaan yli 40 pisteen keskiarvolla. Kotimaan kärkiosastoa ovat vaivanneet loukkaantumiset. Kapteeni Roosa Kosonen on ehtinyt pelata vasta kaksi peliä ja Tuulia Timo on edelleen loukkaantuneiden kirjoissa.

– On hyvä saada tärkeälle pelipaikalle tuttu kasvo, joka nopeuttaa taktisten asioiden sisäänajamista. Jordan on myös ensiluokkainen johtaja ja joukkuepelaaja, Haakana sanoo.

Jones palasi viime vuonna kentille välivuoden jälkeen ja alkukausi oli hänelle hankala. Ennen loukkaantumistaan hän ehti nousta yhdeksi sarjan parhaista pelaajista pelipaikallaan. Jonesin neljän viimeisen pelin tilastokeskiarvot tuolta jaksolta olivat 19 pistettä ja seitsemän syöttöä ottelua kohden. Catz myös voitti yhtä vailla kaikki ottelunsa marras–tammikuussa.