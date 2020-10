Imatran Pallo-Veikkojen uusi pelinjohtaja Jukka Mäkinen toimi pitkään kakkospelinjohtajana Kouvolan Pallonlyöjissä ja loppukauden myös Imatralla. Mailamiehellä on nykyään niin paljon tehtäviä, ettei peruskatsoja välttämättä tiedäkään. Pelaajamarkkinoilta IPV yrittää kalastaa vielä kärkietenijän ja vahvistusta polttolinjaan.

Jukka Mäkinen pitelee IPV:n pelinjohtajan merkkiviuhkaa kädessään ensi kesänä. Osan viime kaudesta kakkospelinjohtajana toiminut Mäkinen lupaili torstaina julkaistussa tiedotteessa, että ensi kesänä nähdään pirteä ja raikas joukkue sekä pelinjohtaja.

Ennen pelinjohtajasopimuksen allekirjoittamista Mäkisen täytyi sopia virkavapaa kesän ajaksi. Hän työskentelee palomiehenä Kouvolassa.

– Sain työnantajalta vihreää valoa ja kiinnostaahan se ykköspelinjohtajan paikka aina. Kun sellaista tarjotaan, oli aika lähteä, Mäkinen toteaa IPV:n kanssa tekemästään sopimuksesta.

Alajärveltä lähtöisin oleva Mäkinen toimi Pesä Ysien pelinjohtajana kausina 2012–13. Sen jälkeen hän oli Kouvolan Pallonlyöjien kakkospelinjohtajana vuodet 2014–18, joista ensimmäisen kauden lopun hän hoiti pelinjohtajan tehtävää.

Mäkinen seuraa tehtävässä Jyrki Vallea, joka johti IPV:n peliä kahden kauden ajan.

Imatralla Mäkinen toimi viime kauden lopulla kakkospelinjohtajana seitsemässä ottelussa, vaikka keväällä hänen sopimuksensa ehdittiin purkaa koronakriisin takia. Pelaajana Mäkinen edusti punanuttuja kaudella 2003, joten kaikkien muiden IPV:n pelinjohtajien tavoin hänelläkin on aiempaa taustaa seurasta.

Laakso ja Mansikka taustalla

Valmennustiimin kokoaminen näyttää Mäkisen mukaan hyvältä. Pertti Laakso on palaamassa laji- ja fysiikkavalmentajaksi ja Matti Mansikka jatkaa omassa roolissaan lajin ja fysiikan parissa. IPV:n valmennuspäälliköksi syyskuussa kiinnitetty Ilkka Ylitalo on mukana myös superpesisjoukkueen ja B-poikien valmennuksessa. Kakkospelinjohtajaa etsitään vielä.

– Katsotaan rauhassa. Imatralta ja muualtakin on hyviä vaihtoehtoja. Tietenkin aina parempi, mitä lähempää hän olisi, Mäkinen sanoo.

Kakkospelinjohtajallakin on nykyään niin paljon tehtäviä, ettei peruskatsoja välttämättä ymmärrä.

Melalla pyritään siihen, että pystyisi edes yhden pelin pelaamaan samoilla mailamerkeillä, ettei niitä tarvitse vaihtaa tauolla. — Jukka Mäkinen

– Samat virheet käy kakkospelinjohtajalle kuin pelaajille. Taululla näkyy, kun kakkospelinjohtaja tekee virheen, mutta myös onnistumiset näkyvät, Mäkinen toteaa.

Kaaripelissä tärkeimmät tehtävät ovat mailanpudotukset etenijöille, väärien huudot ja taka-avut lyöjille.

– Lisäksi on pieniä juttuja, jotka sovitaan erikseen.

Pelinjohtajan perinteinen merkinantoväline on viuhka. Kakkospelinjohtajien käsissä on yleistynyt mela, jonka päissä esimerkiksi IPV:llä on liikennemerkkejä.

– Sen idea on sama kuin mailassa, mutta sen antaa enemmän vaihtoehtoja. Mailamerkit saa suhteellisen helposti selville. Melalla pyritään siihen, että pystyisi edes yhden pelin pelaamaan samoilla mailamerkeillä, ettei niitä tarvitse vaihtaa tauolla. Se helpottaa vähän mailamiehen ja pelaajien hommaa, Mäkinen selvittää.

Joukkue nuorenee ja uudistuu

IPV:n kokoonpano uudistuu ja nuorenee melkoisesti ensi kaudeksi. Kirkkaimmat tähdet Tuomas Jussila, Sami Partanen, Teemu Nurmio ja Juuso Lattu vaihtoivat maisemaa. Jatkosopimusten lisäksi IPV on hankkinut riveihinsä Tommi Piiraisen, Juho Keinäsen ja Ville Pietisen sarjajumbo Siilinjärven Pesiksestä sekä Aleksanteri Haukan Hyvinkään Tahkosta. Haukka tekee paluun pelikentille välivuoden jälkeen.

– Joukkue ei todellakaan ole vielä lopullinen, ainakin näin uskoisin. Selkeä numero ykkönen puuttuu tällä hetkellä, mutta sellainenkin on jo vähän kuin takataskussa. Kärkipuolelle ja polttolinjaan haemme vielä vahvistusta, Mäkinen tiivistää.

Tähtien poistumisesta muihin seuroihin hän toteaa lyhyesti, että pelaajia tulee ja menee.

Mäkinen muistuttaa, että nuori ryhmä voi olla parempi kuin sekoitus vanhaa ja nuorta. Viime kaudella Kiteen Pallo oli mainio esimerkki onnistuneesta nuorennusleikkauksesta. Ennakkoluulottomasti pelannut Kitee sijoittui runkosarjassa viidenneksi, IPV jäi yhdeksänneksi, vaikka Imatralle hankittiin valtakunnan ykköspesäpalloilija Tuomas Jussila.

– Kitee onnistui nuorennusleikkauksessa erittäin hyvin, mistä isot propsit heille, Mäkinen sanoo.