SaiPan Veikko Loimaranta keikkuu A-nuorten pistepörssissä toisena ja tavoittelee liigaunelmaa — Ässät—SaiPa päättää lauantaina Etelä-Saimaan syyskauden live-pelit

Jokereissa tutkan alle jääneen Veikko Loimarannan kannatti tarttua SaiPan A-nuoria valmentavan Kari Martikaisen heittämään täkyyn. SaiPalle on viikonvaihteen vierasotteluissaan pakkovoiton paikka.

Veikko Loimarannan, 18, kannatti vastata keväällä Kari Martikaisen puheluun. SaiPan A-nuorten luotsi houkutteli jokerijuniorin Lappeenrantaan.

Nyt Loimaranta keikkuu A-nuorten SM-liigan pistepörssissä toisena tehoin 18+19=37. Kärjessä liihottaa Lahden Pelicansin Juuso Jämsen pistein 20+21=41.

Ihan jees on mennyt. — Veikko Loimaranta

— Hyvät ketjukaverit, hyvin on tullut treenattua. Kiva on ollut pelata ja pisteitä on tullut, Loimaranta pohtii syitä tehokkaisiin peliesityksiin.

Loimaranta oli alkanut jäädä Jokereissa tutkan alle. Puolet viime kaudesta meni Karhu-Kissoissa, joka pelasi kevätkaudella SaiPan kanssa nuorten SM-liigan alemmassa jatkosarjassa.

Pääkaupunkiseudun pelaajat tunteva Martikainen värväsi Jokereista myös Niko Kautiaisen ja Valtteri Ojantakasen, jotka ovat SaiPan sisäisessä pistepörssissä toisena ja kolmantena.

Kautiaisen kanssa Loimaranta on muodostanut tehokkaan tutkaparin. Heitä on täydentänyt joko Jani Taskula tai Jere Maarnela.

Liigapeleistä jo ensimakua

Loimaranta on ollut kaksi kertaa myös SaiPan liigajoukkueen kokoonpanossa. Liigassa peliaikaa ei ole herunut sekuntiakaan, mutta harjoituskaudella hän sai maistiaisia miesten peleistä.

— Ensi vuonna olisi tarkoitus pyrkiä liigaan. Vauhtia siellä on vähän enemmän, mutta muuten peli on järkevämpää. Ei ole sellaista säheltämistä kuin A-junnuissa, Loimaranta kuvailee.

Vahvuuksikseen hän nimeää maalintekotaidon ja peliälyn. Liigapelaajaksi kasvaminen vaatisi lisää kuntoa, luistelua ja voimaa.

— Hyökkäyssuuntaan hänellä on huikeat taidot. Kehityskohteet löytyvät kokonaisvaltaisesta ja puolustussuuntaan pelaamisesta, päävalmentaja Martikainen kuvailee Loimarantaa.

Lappeenrannassa Loimaranta asuu ensimmäistä kertaa omillaan, mutta ilmeisesti kaikki on mennyt hyvin. Sähköt eivät ole katkenneet maksamattomien laskujen takia eikä tiskivuorikaan ole kasvanut valtavaksi.

— Ihan jees on mennyt, vaikka vähän joutuu tekemään enemmän hommia.

Hän suorittaa nettilukiota Pohjois-Haagan yhteiskoulussa.

— Käyn pari kurssia ja kirjoitan sinne.

Tärkeät pelit edessä

SaiPan A-nuorten pelit jatkuvat viikonloppuna kahdella tärkeällä vierasottelulla.

Perjantaina on vastassa Sport ja lauantaina Ässät. Pikkusputnikit ovat seitsemän pisteen päässä viimeisestä paikasta nuorten liigan ylempään jatkosarjaan, kun pelejä on jäljellä viisi.

Loimaranta tietää, että vierasotteluista pitäisi rohmuta täydet kuusi pistettä.

— Pakkovoiton paikka.

Lauantaina 7.12. pelattava Ässät—SaiPa on syyskauden viimeinen A-nuorten live-ottelu Etelä-Saimaan nettisivulla. Ottelu alkaa kello 12.