SaiPan huippukausi kääntyi kyyneliin ratkaisevan pelin rankkarikisassa

Kapteeni Liisa Laapio oli pettymyksen hetkelläkin ylpeä ryhmästään. " Nää on hienoja nää suuret tunteet, ja kevät on hienoa aikaa."

Lauri Heino Vielä päätöserän puolessa välissä kaikki näytti hyvältä, kun SaiPa juhli kahden maalin johtoaan. Lopulta tunne kääntyi päälaelleen, kun voittolaukauskisan veivät vieraat.

Kapteeni Liisa Laapio pyyhki kyyneleitä silmäkulmistaan kävellessään pukukoppiin. Urheilutalon toisessa päädyssä juhli väärän värinen joukkue.

Hetki ajatusten keräilyä kopissa ja hienon kauden tuoma valo alkoi kajastaa, vaikka pudotuspelien ratkaiseva tappio Eräviikingeille kirveli edelleen pahasti.

– Nää on hienoja nää suuret tunteet, ja kevät on hienoa aikaa. Kaveri oli hyvä ja me olimme hyviä. Ensi vuonna uudestaan.

Kaikki näytti pitkään hyvältä

Sen lähemmäs nousua ei voi päästä kuin SaiPa nyt. Joukkue johti pudotuspelikarsintaa ensin voitoin 2–0 ja oli sunnuntain viidennen ja ratkaisevan pelin päätöserän puolessa välissä johdossa 3–1, mutta menetti etumatkan, kun vastustaja pelasi lopussa ilman maalivahtia.

Lopulta joukkue hävisi pelin rankkareilla, kun kotijoukkueelle maalin teki vain ensimmäinen laukoja Silva Jääskeläinen.

Lauri Heino SaiPan ensimmäinen laukoja Silva Jääskeläinen pyöräytti pallon maalin voittolaukauskisassa.

Eräviikingit ehti notkua jo päät alaviistossa Jääskeläisen iskiessä SaiPalle toisen erän puolessa välissä 2–0. Kavennus juuri ennen taukoa puhalsi vieraat henkiin. Päätöserässä SaiPan maalivahti Miia Maaranen joutui jo venymään useampaan game saveriin.

– Miia on ollut koko ottelusarjan ihan älytön, kapteeni Laapio kehui torjujaa.

Jos jotain voisi jälkikäteen muuttaa, Laapio olisi toivonut hyökkäyspäässä vähän lisää aktiivisuutta. Nyt tiivis puolustaminen oli pääosassa, ja SaiPan maalinteko perustui vastahyökkäyksiin.

Kiitoksen pitkästä ja poikkeuksellisesta kaudesta sai koko joukkue.

Niin hyvä ilmapiiri on joukkueessa, ei siellä kukaan mökötä. — Toni Soikkeli

– Hetki sulatellaan, sitten taas muistellaan, miten hieno kausi meillä on ollut.

Nuori joukkue jatkaa Soikkelin käsissä

SaiPan valmentaja Toni Soikkeli puhalteli tappion tuskaa pois pelin jälkeen. Kausi jäi plussalle, mutta pelejä hän olisi mielellään jatkanut A-liigan pleijareissa.

– Oltiin rohkeita, nälkäisiä ja tosi raikasta oli koko kausi, Soikkeli mietti kokonaisuutta.

– Niin hyvä ilmapiiri on joukkueessa, ei siellä kukaan mökötä.

Hän sanoi SaiPan kasvaneen pallollisesti vahvemmaksi koko ajan, kun pudotuspelit etenivät, eikä hampaankoloon jäänyt lopulta mitään muuta kuin viimeisen pelin viime hetken tappio.

– Ylpeä olen siitä, miten pelattiin.

Soikkeli jatkaa SaiPan naisten valmentajana myös ensi kaudella. Hänen mukaansa nuori joukkue pysyy hyvin kasassa.

– Ei meillä mikään nousu tavoitteena ollut, vaan tavoite oli päästä kahden parhaan joukkoon, että päästään kokemaan nää pelit.

– Oli tää iso ja helkutin hyvä kausi meiltä.