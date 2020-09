SaiPan U20-joukkue on aloittanut nuorten liigan räväkästi.

Pikkusputnikit komeilevat sarjataulukon kärkipaikalla, vaikka joukkue on pelannut vasta kolme peliä ja kerännyt niissä seitsemän pistettä.

Seuraavina tulevat järjestyksessä 11 pisteellä Lukko ja 13 pistettä keränneet Kärpät ja Jokerit.

Mitä ihmettä?

Syynä on jääkiekkoliiton alaisiin sarjoihin tällä viikolla tehty linjaus, että sarjataulukon paremmuusjärjestys määräytyy pistekeskiarvon mukaan kaikissa liiton alaisissa sarjoissa.

Asiasta ovat kertoneet ainakin Yle urheilu ja Mestis ja jääkiekkoliitto omilla sivustoillaan.

Korona aiheuttaa epävarmuutta

Muutoksen taustalla on koronapandemian aiheuttama epävarmuus siitä, etteivät kaikki joukkueet sarjoissa pysty pelaamaan kaikkia otteluitaan kauden aikana.

Kauden alku on osoittanut, että sarjatilannetta on helpompi seurata reaaliajassa, kun siirryimme pistekeskiarvoon. — Pirkka Antila

– Kauden alku on osoittanut, että sarjatilannetta on helpompi seurata reaaliajassa, kun siirryimme pistekeskiarvoon. Pelejä on jo tässä vaiheessa jouduttu osin siirtämään ja osin jättämään pelaamatta, kertoo jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila Ylelle.

Esimerkiksi nuorten liigassa joukkueet ovat jo alkukaudesta pelanneet hyvin eri määrän otteluita. SaiPalta muun muassa siirrettiin kolme peliä myöhempiin ajankohtiin.

Sarjataulukosta löytyy uusi sarake

Ensi viikolla alkavaa Liigaa muutos ei koske, tänään alkavaa Mestistä koskee. Mestiksen verkkosivujen sarjataulukon loppuun on lisätty uusi sarake pistekeskiarvolle.

SaiPan U20-joukkueella on mahdollisuus lihottaa pistepussiaan ja parannella pistekeskiarvoaan viikonloppuna kahdessa vierasottelussa.

Lauantaina pikkusputnikit pelaavat Kouvolassa ja sunnuntaina Jyväskylässä.

Imatran Ketterä aloittaa Mestis-kauden perjantaina kotiottelulla Heinolan Peliittoja vastaan. Koronarajoitusten vuoksi Imatran jäähalliin ei toistaiseksi voida ottaa 500 katsojaa enempää, vaikka halliin mahtuisi 1300 katsojaa.

Lauantaina Ketterä kohtaa vieraskaukalossa SaPKon.