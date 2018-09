Kopparista kasvoikin toppari, Joel Laitinen on vakiinnuttanut paikkansa PEPO Lappeenrannan avauskokoonpanossa

Joel Laitinen on ottanut paikkansa jalkapallon miesten Kakkosen pitävimmästä puolustuksesta. PEPO Lappeenrannan oma kasvatti on noussut topparina tärkeään rooliin, kun joukkue on hyydyttänyt vastustajiaan ja päästänyt 19 ottelussa vain 16 maalia.

Kausi on Laitiselle, 17, ensimmäinen edustusjoukkueessa. Hän on pelannut 16 sarjaottelussaan täydet minuutit.

— Kun peliaikaa alkoi tulla, tajusin, että pärjään hyvin mukana. Kauteni on ollut tasainen. Hyvin on mennyt, Laitinen toteaa.

PEPOn puolustamisen laatu perustuu Laitisen mukaan koko joukkueen laadukkaaseen ja yhtenäiseen pelaamiseen.

— Prässäämme heti ylhäältä ja kaikki taistelevat loppuun asti. Jos tiukka paikka tulee, maalivahti pelastaa vielä lopussa.

Kapteeni Craig Hill ohjaa puolustuslinjaa aktiivisesti.

— Craig on johtava pelaaja, jolta saa koko ajan hyviä ohjeita.

PEPO taistelee viiden muun joukkueen kanssa Ykkösen nousukarsintapaikasta, kun kolme ottelua on pelaamatta.

— Kauden parhaita hetkiä eletään tällä hetkellä.

Laitisen toppariparina on yleensä Alieu Ceesay, joka tosin on pelikiellossa vielä sunnuntain vierasottelussa Mikkelin Pallo-Kissoja vastaan.

Molemmat osallistuvat tilanteen mukaan myös hyökkäyspeliin. Päävastuu pelinavaamisessa on kuitenkin Laitisella, joka kokee menneensä tällä kaudella eteenpäin erityisesti juuri hyökkäyksien käynnistämisessä.

Kaksinkamppailutehokkuus paranee jatkossa, kun fyysiset ominaisuudet kehittyvät.

— Myös puolustamisen pelikäsityksessäni on vielä parannettavaa. Nimenomaan siinä, milloin ja miten irtoan linjasta ja kuinka palaan takaisin. Hyökkäyssuuntaan menee jo ihan hyvin.

Mika Strandén Joel Laitinen on yksi onnistujista PEPO Lappeenrannan miesten edustusjoukkueessa tällä kaudella.

Pesäpallon Suomen mestari

Nuoren topparin nopea nousu PEPOn luottopelaajaksi ei ole ollut sattumaa. Laitinen on urheillut monipuolisesti pienestä pitäen. Lisäksi hän pelasi pitkään ja menestyksekkäästi pesäpalloa jalkapallon rinnalla.

Laitinen on osa Pesä Ysien huippuikäluokkaa, joka voitti muun muassa kolmesti valtakunnallisen leirimestaruuden, eli käytännössä ikäluokkansa SM-kultaa. Pesäpalloväelle joukkueen tunnetuin pelaaja on juvalainen Konsta Kurikka, joka vakiinnutti tänä kesänä paikkansa Imatran Pallo-Veikkojen edustusjoukkueessa.

Laitinen pelasi ulkopelissä pääasiassa kopparina ja sisällä etenijänä numero yksi hihassaan.

— Pesäpallossa tarvitsee vähän erilaisia taitoja kuin jalkapallossa, mistä on ollut hyötyä.

Ikäluokkaa valmensi Pesä Yseissä ja nyt IPV:ssä kokenut Jyrki Valle, joka näki Laitisella olevan kaikki mahdollisuudet mennä pesäpallossa pitkälle.

Kun päälajin valinta tuli ajankohtaiseksi, Valle tuki Laitista jalkapalloon panostamisessa, sillä näki tämän pystyvän yltämään futiksessa jopa korkeammalle kuin pesäpallossa olisi mahdollista, eli kansainvälisille kentille.

— Hyvä tuki tuli sieltä, kun juttelimme. Olin pelannut silloin jo muutaman pelin maajoukkueessa. Hän kertoi olevansa tyytyväinen, valitsen kumman lajin vain, Laitinen kertoo.

Jos vastuuta tulee, ensi viikolla Laitinen pelaa 19. ja 20. maaottelunsa, kun Suomen alle 18-vuotiaat kohtaavat kahdesti Valko-Venäjän.

— Maajoukkueen pelityyli on vähän erilainen kuin seurajoukkueessa. Olen saanut sieltä hyviä, kovia pelejä ja välillä vähän rajumpia tappioitakin, eli oppia on haettu.

Oppia tulee myös lyseon lukiosta, jota hän käy toista vuotta.

— Tulen maaotteluista takaisin suoraan koeviikolle.

Taitava toppari on huomattu myös Lappeenrannan ulkopuolella. Kyselyjä on tullut muualtakin, mutta syyslomalla Laitinen suuntaa Hollantiin PEPOn yhteistyöseura Fortuna Sittardin kutsusta. Hän kävi Sittardissa harjoittelemassa kertaalleen jo huhtikuussa Tuomo Kaltion ja Joona Viskarin kanssa.

Hötkyily ei kuulu Laitisen tapoihin, eikä hän sorru siihen lähitulevaisuuttaan arvioidessakaan.

— Ehkä ulkomaille olisi jo mahdollisuuksia, mutta ei se olisi huono ratkaisu tännekään jäädä. Onhan tässä aikaa, ja lukio olisi hyvä käydä loppuun.

Opinjanoinen toppariluonne

Mika Heino kuvailee Joel Laitista täydelliseksi valmennettavaksi. PEPO Lappeenrannan miesten edustusjoukkueen päävalmentajan mukaan Laitisesta, 17, paistaa halu oppia ja kehittyä, kuunnella ja imeä tietoa.

— Joel on vaatimattomuuden perikuva, joka tekee kentällä asiat äärimmäisen hyvin. Jo nuorempana hän oli monilahjakas urheilija ja silmiinpistävän nopea, Heino toteaa.

Heinon mukaan Laitinen otti selkeän kehitysharppauksen pian sen jälkeen, kun liittyi edustusjoukkueen harjoitusrinkiin viime syksynä.

Poikamaajoukkueessa lappeenrantalaista peluutettiin tovi myös laitapuolustajana, mutta PEPOssa Laitisen ominaisuuksien ja luonteen katsotaan sopivan juuri toppariksi.

Tulokset ovat olleet vakuuttavia heti ensimmäisellä täydellä kaudella miesten sarjoissa.

— Joelin pelinavaaminen on loistavaa. Hän pelaa pää koko ajan ylhäällä, eli havainnoi jatkuvasti pallottomana ja pallollisena, jolloin pystyy tekemään aina hyviä ratkaisuja, Heino toteaa.