Kultsu FC porskuttaa kohti sarjanousua, paluu Kakkoseen on omissa käsissä — "Teemme kaikkemme, että se myös tulee"

Kultsu FC:n vahvan kauden taustalla on toissa talvena alkanut määrätietoinen jälleenrakennustyö.

Kultsu FC lietsoo jälleen Joutsenoa uuteen jalkapallohuumaan.

Keskiviikon kotiottelu lappeenrantalaista Virkyä vastaan on ensimmäinen viidestä jäljellä olevasta, joissa Kultsulla on mahdollisuus varmistaa paluunsa jalkapallon miesten Kakkosen tasolle.

Kultsu on voittanut 17 sarjapelistään 14 ja johtaa Kolmosen Kaakkois-Suomen lohkoa. Kultsun joukkueenjohtaja ja hallituksen jäsen Janne Borgström muistuttaa kauden olevan yhä kesken eikä mikään ole vielä varmaa

Samaan hengenvetoon Borgström toteaa, että joukkueen tavoite on ollut selvä jo kauan.

— On hienoa, että sarjanousu on omissa käsissämme. Teemme kaikkemme, että se myös tulee. Tämä on joukkueelle ihan mieleinen tilanne, Borgström toteaa.

Koko seuran yhteinen tavoitteemme on ollut, että nousu Kakkoseen tulee joko tämän tai viimeistään ensi kauden jälkeen. — Janne Borgström

Kultsun on johdattanut sarjanousun kynnykselle tarkkaan ja pitkäjänteiseksi suunniteltu projekti, joka alkoi toissa talvena.

Joukkueen jäsenten päät roikkuivat tuolloin vain hetken, kun neljän kauden jakso Kakkosessa oli päättynyt putoamiseen.

Kultsua lähdettiin määrätietoisesti joutsenolaistamaan. Taustalle tuli uusia tekijöitä ja uutta virtaa.

— Lähdimme siitä, että haluamme tehdä ehdottomasti paikkakunnan ja lähialueen joukkueen lisättynä täsmähankinnoilla. Onnistuimme siinä aika hyvin. Se on edelleen pääteemamme, jolla jatkamme myös tulevaisuudessa, Borgström kertoo.

Putoajajoukkue oli keräilty irtopelaajista sieltä täältä. Kultsun joutsenolaistuminen näkyi välittömästi yhteishengen vahvistumisena, jota mainiot tulokset ovat sittemmin ruokkineet entisestään.

Tekemisen meiningin pitää olla hyvä

Borgström on nähnyt monenlaista urheilua monesta näkökulmasta ja ymmärtää ilmapiirin arvon.

— Tiedän, että urheilussa joukkue- ja yhteishenki seuran sisällä pitää olla kunnossa kaikkien toimijoiden kesken. Tekemisen meiningin pitää olla hyvä. Mielestäni oikeastaan kaikki pohjautuu sille.

Yksi uuden nousun ydinhenkilöistä on juuri Borgström, jonka kontakteilla joukkueen valmentajaksi palkattiin porvoolaisesta Futurasta tuttu Jukka Korhonen.

— Uskoin jo silloin, että hän ja hänen valmennusmetodinsa sopivat hyvin tuolle joukkueellemme. Näin se on ollut. Hän on pystynyt viemään hommaa eteenpäin yksilöiden ja koko joukkueen tasolla.

Perusta tämän kauden voittokululle valettiin jo viime kaudella, jonka jälkeen joukkue pysyi hyvin kasassa. Tämän vuoden uusista kasvoista Borgström nostaa esiin toppari Mikko Tielisen ja maalikuninkuutta johtavan Samsonin.

— Saimme vahvistusta niille pelipaikoille, joille tahdoimmekin. Mikko on ollut topparina aivan loistava ja Samson tärkeä palanen.

Jos sarjanousu lähitulevaisuudessa varmistuu, Kultsussa aiotaan huolehtia, että joukkueella olisi paras mahdollinen alusta tehdä tulosta myös Kakkosessa.

— Uskon, että alueelta löytyy Kakkoseen selkeä pelaajarunko. Fakta on myös se, että kyllä siellä pitää olla myös muutama täsmävahvistus, jotta Kakkosessa pystyy pärjäämään, Borgström sanoo.

Kultsussa aiotaan luottaa jatkossakin joukkovoimaan

Mieluisaan urakkaan on jo valmistauduttu. Kultsussa tunnetaan Kakkosen olevan Kolmosta kalliimpi sarja.

— Sitä varten olemme valmiit tekemään töitäkin. Uskon siihen, että kun painamme duunia täällä taustallakin, se kantaa hedelmää jossain kohtaa.

Kultsussa aiotaan luottaa jatkossakin joukkovoimaan.

— Silloin se hyvä tulos yleensä tulee, kun vastuu jakaantuu.

Toissa talvena laadittu projekti etenee toistaiseksi täysin aikataulussaan.

— Koko seuran yhteinen tavoitteemme on ollut, että nousu Kakkoseen tulee joko tämän tai viimeistään ensi kauden jälkeen.