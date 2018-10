SaiPa ja Pelicans kohtaavat edellisiltana Lappeenrannassa. Molemmille Tallinnan-ottelu on viikon kolmas peli. SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkasen mukaan seurat pääsivät nopeasti yhteisymmärrykseen sen jälkeen, kun Pelicansin alkuperäinen vastustaja Tappara vetäytyi Suomenlahden toisella puolella pelattavasta ottelusta.

Normaalisti he pääsisivät valmistautumaan otteluun takapihallaan. — Tero Lehterä

Mahdollisuus pelata Virossa liigakiekkoa avautui SaiPalle nopeasti ja yllättäen. Päävalmentaja Tero Lehterä ei sanonut automaattisesti "joo", kun Tallinnan-peliä ehdotettiin hänelle.

Lehterä katsoi ensin pelimäärät ja otteluohjelman läpi, jotta Pelicans ei saisi vierailusta Suomenlahden toiselle puolelle liikaa pelillistä etua. Molemmille Tallinnan-ottelu on tammikuussa viikon kolmas peli.

— Mätsäsin hyödyt ja haitat ja totesin, ettei siitä ole meille ainakaan mitään haittaa. Matka Tallinnaan on tietenkin pidempi kuin bussilla Lahteen, mutta nyt Pelicans joutuu tekemään saman reissun ja menemään samoilla laivoilla. Normaalisti he pääsisivät valmistautumaan otteluun takapihallaan.

Liigaohjelman mukaisesti SaiPa ja Pelicans kohtaavat Lappeenrannassa edellispäivänä perjantaina 25. tammikuuta. Ottelun jälkeen joukkueet lähtevät kohti Viroa, harjoittelevat lauantaina Tallinnassa, pelaavat illalla ja palaavat Suomeen sunnuntaina.

SaiPan ohjelmaan Tallinnan-kohtaaminen toi yhden muutoksen. Helmikuun 20. päivän vierasottelu Lahdessa siirtyi nyt tammikuun 26. päivälle.

Muutos aiheuttaa sen, että SaiPan ei tarvitse juurikaan matkustaa helmikuussa. Siirron myötä sputnikpaidat pelaavat kuun aikana vain kaksi vieraspeliä, joista toisen KooKoota ja toisen Tapparaa vastaan. Kotipelejä helmikuussa on kuusi.

Ottelu sopii SaiPan juhlakauden tapahtumiin

Alun perin Pelicansin piti isännöidä Tallinnassa Tapparaa, mutta noin puolitoista viikkoa sitten uutisoitiin, etteivät seurat päässeet sopuun järjestelyiden ehdoista ja kirvesrinnat vetäytyivät ottelusta.

Minna Mänttäri Toimitusjohtaja Jussi Markkasen mielestä Tallinnan-vierailu sopii hyvin SaiPan juhlakauden tapahtumiin.

— Muutama viikko sitten tästä keskusteltiin alustavasti ensimmäisen kerran. Sen jälkeen pääsimme aika nopeasti yhteisymmärrykseen. On niin Liigalle kuin meille molemmille hyvä juttu, että Tallinnan-tapahtumat saavat jatkoa, kertoo Liiga-SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen.

Ensimmäisen kerran liigakiekkoa pelattiin Virossa viime talvena, kun Pelicans isännöi 5 840 istumapaikkaa sisältävässä Tondiraban hallissa HPK:ta.

Uusi jääareena sijaitsee Lasnamäen kaupunginosassa vajaan seitsemän kilometrin päässä Tallinnan keskustasta.

— Näemme ottelun hyvänä mahdollisuutena meille ja meidän sidosryhmille. Liiga kokee myös tällaiset erilaiset tapahtumat tosi tärkeiksi. Ottelu sopii hyvin myös meidän juhlakauden tapahtumiin ja meillä on ollut monesti hyviä taistoja Pelicansia vastaan, Markkanen kuvailee.

Kotijoukkueena Pelicans on päävastuussa tapahtumasta, joten se kantaa taloudelliset riskit, mutta käärii myös voitot. Markkanen kuvailee, että SaiPalle on luvassa pieni porkkana.

— Se on Pelicansin tapahtuma, jossa me olemme mukana ja haluamme tietysti vielä sitä yhdessä eteenpäin. Kyllä me siitä plussalle jäämme.

Viime vuoden tavoin otteluun myydään aluksi vain matkapaketteja. Pelicansin tiedotteen mukaan edullisin matkapaketti maksaa alle sata euroa.

Paketit sisältävät kaikki kuljetukset Lahdesta tai Lappeenrannasta Tondiraban areenalle ja takaisin, ottelulipun sekä hotelliyön. Paketit tulevat myyntiin keskiviikkoaamuna.