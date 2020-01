Huhtiniemestä on tullut hiihdon selkeä ykköspaikka Lappeenrannassa. Viime talvena tykitetty lumikasa on käytetty kokonaan loppuun.

Lappeenrannan tekolumiladut ovat olleet kovilla tammikuun vesisateissa. Esimerkiksi keskiviikkona sataa vettä ja lämpötilan ennustetaan nousevan viiteen lämpöasteeseen.

Kunnossapitopäällikkö Juha Rojo Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että torstaina Huhtiniemen tekolumiladulle aletaan ajaa lunta Kisapuistosta. Kyseessä on Kisapuiston tekojääradan ylläpidosta kertyvä lumi ja jäähile, joka on aiempina talvina levitetty Kisapuiston latu-urille. Huhtiniemestä on Rojon mukaan tullut hiihdon selkeä ykköspaikka Lappeenrannassa.

Huhtiniemessä avattiin ensimmäistä kertaa ensilumen latu marraskuun alussa. Sitä varten edellistalvena säilöttiin Rojon mukaan reilut 10 000 kuutiota lunta purukasan alle. Kaksi kuukautta jatkuneet lämpöjaksot vesisateineen ovat kuluttaneet viimeisetkin jemmat loppuun.

— Siellä ole ole oikeastaan mitään jäljellä kuin rippeitä.

Kai Skyttä Yksi hiihtäjä kiersi Huhtiniemen tekolumilenkkiä keskellä päivää keskiviikon vesisateessa.

Latuja ei olla pidentämässä

Sateet ja lauhat jaksot ovat kuluttaneet Huhtiniemen latua niin, että lisälunta tarvitaan. Etenkin mäet ovat kuluneet jäisen koviksi, eikä esimerkiksi latukoneella pääse enää jäisimpiin rinteisiin. Kisapuistosta ajettavaa lunta ajetaan hankalimpiin paikkoihin ja sen avulla myös levennetään latua sieltä missä sille on tarve.

Rojon mukaan Lappeenrannan ladut pyritään pitämään nykyisissä mitoissaan. Huhtiniemessä ladulla on mittaa noin 1 500 metriä ja Kisapuistossa 500 metriä. Suunnitelmia latujen pidentämisestä Kisapuiston lumella ei ole.

— Jos katsoo kymmenen vuorokauden sääennustetta, niin ei ainakaan sinä aikana. Säähän saattaa muuttua nopeastikin.

Huhtiniemen tekolumilatu on Rojon mukaan ollut kovassa käytössä. Hiihtäjiä hän kertoo olleen jopa 50 kerralla. Ilman viime talvena varastoitua lunta, Huhtiniemessä ei olisi päästy tänä talvena vielä hiihtämään.

— Viime vuonna kevättalvella mietin onko järkevää ruveta tykittämään lunta ja pistämään sitä jemmaan. Ja heti tuli tällainen talvi.

Ilmatieteen laitoksen kymmenen päivän sääennusteen mukaan luvassa on lauhaa ainakin tammikuun puoleen väliin asti. Rojon mukaan kunnon pakkasia tarvittaisiin mahdollisimman pian, koska kohta pitäisi päästä jo tykittämään lunta ensi talven säilölumikasaa varten.

Luistelukentistä käytössä ovat Voisalmen, Kimpisen ja Kisapuiston tekojäät. Kunnossapitotyönjohtaja Tommi Nakari kertoo, että tekojäät pysyvät kunnossa elleivät lämpötilat kohoa ihan hurjiksi.

Vesisateella tekojäitä pitää höylätä jatkuvalla syötöllä, sillä taivaalta satava vesi jäätyy jään pintaa. Tekojää pitää säännöllisesti höylätä ohuemmaksi, jotta jäähdytysputket eivät jää liian kauaksi jään pinnasta.

Kai Skyttä Huhtiniemen latu kaipaa paikoin lisää lunta.

Imatran ensilumen latua lyhennettiin

Imatralla Ukonniemen ensilumen latua on jouduttiin lyhentämään keskiviikkona. Ladulta suljettiin noin 750 metrin pituinen Kurelahden lenkki. Hiihdettävää ladulla on siten enää pari kilometriä.

Lauha sää ja sateet ovat tehneet urasta jäisen ja liukkaan. Kunnossapitoa jatketaan nykyisen ladun osalta, mutta latuja huoltava Kipa kehottaa hiihtäjiä tarkkuuteen.

— Tällaisella kelillä ladulle tulee jäätyneitä kohtia, jolloin hiihtäjien kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta, varoittaa liikuntapaikkamestari Jani Niittynen kaupungin tiedotteessa.

Latu avattiin 5,5 kilometrin mittaisena lokakuun puolessa välissä. Latu lyheni kuitenkin jo lokakuun loppupuolella, kun kylpylään pururadan päälle vedetty lumipohja hupeni lämpöasteisiin.

Marraskuun lopussa ladun mittaa saatiin pakkasten ansiosta pidennettyä kolmeen kilometriin Kurelahden lenkin myötä. Nyt tuon lenkin kunnossapito on tilapäisesti lopetettu.