Kommentti: SaiPan ja Ilveksen ratkaisevasta ottelusta lähtee voittajana se, jonka kasetti kestää

Ilves pääsi Kisapuistoon rennolla fiiliksellä pudotuspelien toiseen otteluun. Kun SaiPan kausi oli tappion päässä pettymyksestä, tamperelaisilla oli saman verran pelivaraa. Tiistaina myös Ilveksen paineet ovat tapissa.

Virheitä pitää välttää, mutta ei pelätä.

SaiPa hoiti oman karikkonsa nippa nappa ja ripauksella onnea. Samalla se pyyhki pois avausottelun peruuttelun tuoman hiipumisen. Ohjat on näissä peleissä otettava, eikä voi vain odotella keskialueella. Kova rasitus voi siihen hetkittäin pakottaa, mutta voittaja määrää pelin kulun.

Kumpi ottaa kopit?

Yksi ratkaiseva tekijä on maalivahti. Ilveksen Lukas Dostal on yksittäisten laukausten torjujana huippu ja vakuutti nuorten MM-kisoissa, mutta 18-vuotiaan fysiikka on nyt kovilla. SaiPan maalilla Frans Tuohimaa, 27, on parhaassa iässään, ja huippuvire löytyi ratkaisevalla hetkellä.

SaiPan on myös saatava Arttu Ruotsalaisen johtaman Ilveksen ykkösketju kuriin. Valmentaja Karri Kivi kuormittaa ketjua säälimättä.

SaiPan valmentajan Tero Lehterän mukaan tiistaina ratkaisevat sitkeys ja kärsivällisyys. Tasaisista joukkueista voittaa se, joka sitä palavammin haluaa.