Lappeenrannan urheiluseuroille hyviä uutisia — Liikuntapaikkamaksuihin ei esitetä korotuksia ensi vuodeksi

Syksy on tuonut hyviä uutisia Lappeenrannan liikuntatoimelle. Liikuntatoimen alkuvuoden tulot jäivät budjetoidusta, mutta viime kuukausina liikuntapaikkojen käyttö on vilkastunut ja tilanne on parantunut.

— Näyttää siltä, että tällä hetkellä olemme ihan budjetissamme. Menoissa olemme pysyneet tosi hyvin, liikuntajohtaja Pasi Koistinen kertoo.

Lappeenrannan liikuntapaikkojen maksuja korotettiin tänä vuonna 1. maaliskuuta, millä tavoiteltiin noin 70 000 euron lisätuloja. Edellisen kerran liikuntapaikkamaksuja oli nostettu vuonna 2014, jolloin Lappeenrannan kaupunki otti käyttöön paikallisten urheiluseurojen juniorien harjoitusvuoromaksut.

Ensi vuoteen Lappeenranta suuntaa nykyisellä liikuntapaikkahinnastolla.

— En ole esittämässä ensi vuodelle korotuksia. Seuraamme toki kehitystä, Koistinen toteaa.

Lisäksi säästöjä on haettu vähentämällä palvelujen ostoa ja tehostamalla oman työvoiman käyttöä.

— Siirrämme työvoimaa sen mukaan, missä on suurin tarve. Työntekijämme ovat liikuntatoimen palveluksessa ja jokaisen toimialue on Lappeenrannan alue.

Liikuntatoimen taloudelle tärkeitä kohteita ovat uimahallit, jotka viime vuonna jäivät budjetoiduista tuloista eniten, mutta ovat tänä vuonna houkuttaneet kävijöitä jälleen suunnitellusti.

— Olemme aktivoineet toimenpiteillämme uimahallin käyttäjiä, muun muassa nuoria. Toivottavasti ne ovat toimineet.

Säät vaikuttavat olennaisesti liikuntatoimen menoihin. Hiihtoladut ja luistelualueet kunnostetaan, kun sää sallii.

— Vaikka se aiheuttaa menoja, on meille positiivinen asia, että saamme ulkoliikuntapaikkoja kuntoon ja ihmisiä liikkumaan. Sehän se meidän tärkein tehtävämme on.

Liikuntatoimen ensi vuoden näkymät ovat Koistisen mukaan valoisat. Esimerkiksi urheilutalon peruskorjauksesta aiheutuva sisäisten tilavuokrien kasvu on kompensoitu toimialan raamissa.

Liikuntatoimen tavoitteena on saada tuliterien tilojen käyttöaste kasvamaan entisestään. Lisäksi taloutta voivat tukea yksittäiset tapahtumat, joiden järjestämisen helpottamiseen on kiinnitetty erityishuomiota urheilutalon palloiluhallin peruskorjauksessa.

— Yksittäisten tapahtumien tilavuokrat ovat huomattavasti suuremmat vakiovuoroihin nähden. Jos saamme tapahtumia tilojen rauhallisempiin aikoihin, ne auttavat budjettiamme tosi hyvin niin urheilutalolla kuin jäähallillakin.