"Ruokolahden leijona" palasi voimiensa alkulähteelle Äitsaareen — Ammattilaispyöräilijä Jaakko Hännisen kausi taukosi Arabiemiraateissa tapahtuneen seikkailun jälkeen

Jaakko Hännisen ensimmäisestä kokonaisesta kaudesta ammattilaispyöräilijänä pitikin tulla ikimuistoinen.

Tosin näitä aikoja hänen piti olla Belgiassa aloittamassa kevään kuntohuipun ulosmittausta ennen huhtikuun lopun Tour de Romandieta Sveitsissä.

Sen sijaan Hänninen seuraa kesän lähestymistä ensimmäistä kertaa vuosiin Suomessa ja kotitilalla Ruokolahden Äitsaaressa.

Hän palasi Ranskasta Suomeen heti, kun kilpailukalenteri alkoi tyhjentyä.

– Näin jälkikäteen ajatellen se oli hyvä ratkaisu. Moni joukkuekaveri Ranskassa on joutunut olemaan kuukauden päivät neljän seinän sisällä, Hänninen, 23, toteaa viitaten Ranskan ulkonaliikkumiskieltoon, joka jatkuu ainakin 11. toukokuuta asti.

Kaksi viikkoa sitten Hänninen piristi sosiaalisen median seuraajiaan tekemällä lyhyen jumppavideon vasikan kanssa.

Vaikka omat suunnitelmat menivätkin poikkeustilanteen vuoksi täysin uusiksi, märehtimisen hän jättää navetan asukeille.

Hänninen elää kotonaan urheilijan perusarkea ja harjoittelee normaalisti.

– Olen ollut niin onnekas, että harrastuksesta on tullut ammattini. Voin jatkaa tässäkin tilanteessa harrastamista, vaikka ei olekaan kilpailuja, jotka toki ovat homman suola. Harjoittelu on samalla tapa pitää pää kunnossa.

Etätreenillä yhteishenkeä

Hänninen siirtyi viime elokuussa ranskalaistallista toiseen ja samalla amatööristä ammattilaiseksi, kun Espoir Cycliste Saint-Etienne Loire -joukkue vaihtui World Tour -tasolla kilpailevaan AG2R La Mondialeen.

Hännisen 29 joukkuekaverista 19 on ranskalaisia, mutta nykyteknologian ansiosta he ovat nyt pystyneet jatkamaan yhteisharjoittelua etänäkin.

Kukin pyöräilijöistä on tahollaan kytkenyt trainerinsa Zwift-ohjelmaan, johon polkijan tuottama teho siirtyy ja liikuttaa virtuaalista hahmoa ruudulla sen mukaisella nopeudella.

Hänninen haluaa ehdottomasti osallistua virtuaalisiin yhteisharjoituksiin, vaikka pystyy itse harjoittelemaan Suomessa myös ulkoilmassa.

Yhteisharjoittelun merkitys joukkuelajissa on paljon pelkkää fyysistä vaikutustaan monitahoisempi.

Etätreeneihin osallistumisellaan Hänninen tekee osansa joukkueen ilmapiirin eteen.

– Mielestäni on tärkeää pitää yhteishenkeä yllä. Joukkuekaverit ovat niin tärkeä osa normaalia arkeani. Kun vietän aikaa Ranskassa, he ovat ne henkilöt, joita näen useimmin ja joihin olen eniten yhteydessä.

Kai Skyttä Maantiepyöräilijät Juho ja Jaakko Hänninen kuvattiin kotimaisemissaan Ruokolahdella kesäkuussa vuonna 2016.

Vankan kuskin rakennustyömaalla

Kotimaisemissa Hännisen keholle on tarjolla hieman erilaista ärsykettä kuin mikä viime vuosina Ranskassa ehti jo muodostua normaaliksi.

Hänninen on mäkispesialisti, jolle Etelä-Karjalan tasamaat antavat mahdollisuuden harjoitella toisenlaisia ominaisuuksia.

– Olen tottunut ajamaan Etelä-Ranskassa, jossa pystyy kiipeämään yhtä soittoa helposti tunninkin.

Toisaalta Hänninen on palannut kirjaimellisesti vahvuuksiensa alkulähteelle. Hän on ollut aina kohtuullisen voimakas painoonsa nähden, minkä vuoksi hänestä muotoutuikin mäkikuski.

– Huomaa kyllä, että olen pienestä pitäen touhunnut tässä maatilalla. Tässä on aina jotain puuhastelua. Se on tarjonnut monipuolista voimaharjoittelua ja liikuntaa, mikä on ehdottoman tärkeää.

Maatilan arjen tehokkaasta luomukuntopiiristä on ollut Hänniselle paljon hyötyä yhdistettynä päämäärätietoiseen lajitreeniin.

– Pyöräily on voimapainotteinen kestävyyslaji, ja teho lähtee keskivartalosta.

Elena Liseytseva Jaakko Hänninen muistetaan myös kaksinkertaisena Lappeenrannan Willimiesajojen korttelikilpailun kaksinkertaisena voittajana. Kuvassa maaliintulo heinäkuussa 2016. Hänninen oli kisan ykkönen myös 2018.

Kilpailut lupasivat hyvää

Jaakko Hänninen ehti avata kilpailukautensa helmikuun puolivälissä Tour de La Provencessa. Maaliskuun alla hän kisasi myös ensi kertaa Euroopan ulkopuolella, kun kausi jatkui Arabiemiraateissa UAE Tourilla.

– Pitää olla tyytyväinen siihen, mitä pystyin kisoissa tekemään, vaikkei kunto täysin sataprosenttinen vielä ollutkaan, Hänninen toteaa.

Kilpailu Arabiemiraateissa keskeytettiin kaksi etappia ennen maalia, kun kahdella kilpailuun osallistuneen joukkueen taustahenkilöllä epäiltiin koronavirustartuntaa.

Hänninen nostaa hattua kilpailuorganisaatiolle, joka otti tilanteen heti vakavasti ja käsitteli sen hyvin. Kaikki osallistujat testattiin.

– Riskillä ei lähdetty leikkimään, vaan päätös kilpailun keskeyttämisestä tehtiin nopeasti.

Ennen koronasäikytystä Hänninen ehti aistia, että kilpailun ilmapiiri oli erilainen kuin Euroopassa.

– Olimme niin sanotusti ei-kenenkään maalla. Kun esimerkiksi italialaiset tai ranskalaiset ajavat kilpailua kotimaassaan, siinä on aina kotikenttäpaine. Tuolla samanlaista ei ollut nähtävillä. Ei höntyilty.

Myös aavikkokisan reitit antoivat Hänniselle uudenlaisen elämyksen.

– Harvoin sitä ajaa missään samalla tavalla hiekkalaatikon keskellä.

Kansainvälinen pyöräilyliitto tiedotti keskiviikkona, että ammattilaispyöräilyn arvokkain kisa Ranskan ympäriajo siirretään alustavasti kesä-heinäkuulta elo-syyskuulle.

Yksi Hännisen vuoden kohokohdista olisi niin ikään legendaarinen Espanjan ympäriajo, joka yritetään järjestää nyt Italian ympäriajon jälkeen loppusyksyllä.

Suurimpien tapahtumien lomaan pyritään mahduttamaan myös keväältä siirrettyjä kilpailuja, mikä vaatinee niiden pituuksien lyhentämistä.

– Mielenkiintoista nähdä, minkälainen kalenterista lopulta tulee, jos sellainen saadaan jossain vaiheessa kasattua.