Kimpisen koulun salista ponnistanut Markus Hirvonen tähtää parinsa Liisa Setälän kanssa maailmanmestaruuteen

Mika Strandén

Lappeenrannan Tanssiurheilijoiden väki sai viime viikolla huipputason valmennusta Kimpisen koulun salissa. Opetuksesta vastasi seuran oma kasvatti Markus Hirvonen parinsa Liisa Setälän kanssa.

Puitteet olivat Hirvoselle perusteellisen tutut oman kilpatanssiuran alkuajoilta.

— Tässä salissa on tullut vietettyä tunteja ja taas tunteja, Hirvonen kertoo.

Hirvosen ja Setälän yhteinen taival alkoi vuonna 2014. Hirvosesta tuli ensimmäinen yleisen sarjan pari Setälälle, joka oli aiemmin voittanut muun muassa nuorten Suomen mestaruuden kymppitanssissa.

— Tavoite oli kummallakin heti sama: maailman kärkeen. Meillä molemmilla on samanlaista draivia ja päämäärätietoisuutta, Pyhtäältä kotoisin oleva Setälä kertoo.

Hirvonen allekirjoittaa Setälän näkemyksen luonteenpiirteiden yhtäläisyyksistä. He huomasivat heti, että heidän mittasuhteensa sopivat hyvin yhteen ja siksi tanssiasennon ylläpito on helppoa.

— Kaksi palapelin palasta osuivat yhteen. Se oli täysin luonnollista alkaa tanssia yhdessä.

Tähtäimessä maailmanmestaruus

Vakiotanssien maailman parhaaksi kehittyminen vaatii tarkkaa lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelua sekä sen toteutumisen seurantaa.

Viime syksynä Hirvonen ja Setälä laativat tavoitteidensa tueksi projektin, jonka tähtäin on vakiotanssien amatöörien maailmanmestaruuden tai Britannian avointen voittaminen Blackpoolissa vuoteen 2020 mennessä.

Pari asuu Helsingissä, mutta he ovat jo pitkään käyneet kuukausittain Englannissa maailman huippujen valmennuksessa.

Heidän kantava oivalluksensa on ollut ymmärrys siitä, että kilpatanssi muuttuu huipputasolla fyysisesti yhä vaativammaksi.

Ideana on, että pystyisimme ajamaan yhden taidon kroppaamme mahdollisimman nopeasti.

Pari haluaa päästä kehityksen kärkeen ja myös vaikuttaa siihen. Heitä auttaa Helsingissä fyysinen valmentaja Jaakko Koponen.

— Saamme meistä fyysisesti ylivoimaiset, koska kilpakumppanimme eivät harjoittele niin kuin me. Siinä meillä on mahdollisuus mennä moottoritietä heidän ohitseen. Tulemme varmasti viemään tätä lajia uudelle asteelle, Hirvonen sanoo.

Treeneissä sulkapalloa ja hiihdon suksipotkuja

Fyysisesti Hirvosen vahvuus on aina ollut kestävyys. Setälälle taas voiman tuottaminen liikkeeseen on Hirvosta luontevampaa.

— Maksimitreeneissä sykkeeni menee heti tappiin. Siksi olen kehittänyt vauhtikestävyyttäni juoksulenkeillä, jotta jaksan tanssia maksimisykkeellä pidempään, Setälä kertoo.

Kestävyys- ja voimaharjoittelun lisäksi kaksikko hakee uudenlaisia ominaisuuksia esimerkiksi sulkapallon räjähtävyydestä ja hiihdon suksipotkusta.

— Harjoittelemme niin paljon omaa lajiamme, että on ollut tosi mielenkiintoista saada ärsykkeitä muista lajeista, Setälä toteaa.

Pari keskittyy tarkasti siihen, kuinka oheisharjoittelun tulokset viedään itse lajisuoritukseen.

— Ideana on, että pystyisimme ajamaan yhden taidon kroppaamme mahdollisimman nopeasti.

Mika Strandén

Haussa henkinen valmentaja

Kilpatanssin teknisten yksityiskohtien oppiminen vie aikaa. Yksi kuviosarja voi sisältää yli sata teknillistä yksityiskohtaa.

— Niistä jokainen pitää pystyä suorittamaan finaalissa maksimaalisesti ja oikein, kun sykkeet ovat 200:ssa. Sitten pitäisi vielä hymyillä samaan aikaan. Ne ovat kaksi ääripäätä, Hirvonen sanoo.

He haluavat edistyä myös tanssitaiteellisesti, kuten musiikin tulkinnassa.

— Haluamme saada kommunikaatiota yleisön ja tuomarien kanssa, jolloin tanssiamme katsovalle syntyy jonkinlainen vahva tunne.

Sopiva henkinen valmentaja on vielä haussa. Pari on opiskellut aihetta itse ja käynyt sitä läpi fysiikkavalmentajansa kanssa.

Olennaista on myös kaiken muun elämän rytmitys mahdollisimman hyvin kilpatanssia tukevaksi.

— Pakettimme on saatu aika hyväksi. Olemme koko ajan oppineet kaikesta, mitä teemme. Aloittamamme tie näyttää aika hyvälle. Tämä on alkanut tuoda aika nopeaa kehitystä, mikä on ollut tosi mielenkiintoista.