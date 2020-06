Joni Jäntti teki aluksi listoja omilla Facebook-sivuillaan, kunnes huomasi että ne menevät sekaisin omien arkipäiväisten päivitysten kanssa.

Syntyi Urheilulistaaja-sivusto, jolle Savonlinnan Riennon 32-vuotias valmentaja julkaisee sivuston nimen mukaisesti erilaisia urheilulistoja. Ihan pikkuhommasta ei ole kyse.

– Siinä vaiheessa kun siirryn kirjoittamaan, menee yhteen listattavaan, joko joukkueeseen tai urheilijaan 2–3 tuntia. Sitä ennen olen kaivanut tilastot ja historiat lajeista läpi... en kyllä uskalla laskea tunteja, naurahtaa Jäntti.

Kun listat koostuvat jopa sadasta joukkueesta tai urheilijasta, jää vuodesta 2014 käytetty aika jokaisen lukijan arvioitavaksi. Urheiluhistoriasta yläasteella innostunut Jäntti tekee taustatyönsä huolella.

– Ensin katson eri lajien parhaita, laitan sitten heidät lajien sisällä järjestykseen ja sitten vertaan lajeja. Näin syntyy pitkä lista, noin 200-300 nimeä ja siitä sitten tulee lopullinen versio.

Miten hyvinkin erilaiset urheilulajit voi saada järjestykseen?

– Lajin suuruus maailmanlaajuisesti on itselleni tärkeä mittari. Kuinka paljon lajilla on yleisöä ja harrastajia. Mutta mielipidekysymyshän tämä on, Jäntti perustelee.

– Jos on sadan parhaan lista, voi jalkapallosta olla esimerkiksi 15, kriketistä kolme ja koripallosta ehkä 6-7, arvioi Jäntti.

Jäntti on menestynyt hyvin urheilutietokilpailuissakin. Taskussa on vuoden yleisurheilutietäjän titteli vuodelta 2016.

Kirjaston kasvatti

Innostuksestaan urheiluhistoriaan Jäntti kiittää kirjastoa.

– Olin Talvisalon koulussa, missä oli loistava kirjasto ja paljon urheilukirjoja. Luin niistä sitten melkein kaikki. Kotona ei ollut silloin tietokonetta ja kännykällä ei näpytelty koko ajan, joten lukeminen oli tärkeää tekemistä.

– Ehkä jos olisin syntynyt nykyiseen maailmaan, samanlaista innostusta ei olisi syntynyt.

Olkoonkin, että internet on tuonut listojen tekoon melkoisen avun.

– Innostus, pohja ja kokonaisnäkemys urheilusta on edelleen kirjojen peruja, mutta nykyisin kaikki tieto on haettavissa netistä.

Listojen tekeminen on myös keino oppia urheilusta yhä enemmän.

– Samalla saan itsekin uutta tietoa ja oppia. Historiaa oppii koko ajan lisää, kun tekee listoja ja selvittelee eri urheilijoiden ja lajien taustoja.

Valmentajat rankattavana

Tällä hetkellä Jäntillä on käynnissä kaikkien aikojen sadan parhaan valmentajan listaus. Listasta on julkaistuna toistaiseksi kaksi nimeä, sijalle 100. noussut Liverpoolin legendaarisen Boot Roomin kasvatti Bob Paisley ja sijalla 99. oleva krikettivalmentaja Gary Kirsten.

– Kriketti on minulle ennalta melko tuntematon laji, mutta otin siitä nyt selvää. Kriketti on maailmalla suuri laji, mutta valmentajan merkitys on ollut perinteisesti pieni, sillä joukkueen taktiikasta on päättänyt paljolti kapteeni. Valmentajan rooli on noussut isommaksi vasta tällä vuosituhannella.

Eteläafrikkalainen Kirsten luotsasi kriketin suurvallan Intian maailmanmestariksi vuonna 2011. Ennen kisoja Intian maajoukkue oli pelannut alle kykyjensä.

– Vastaavanlaista uraa ei ole kenelläkään krikettivalmentajalla.

Valmentajien listaamiseen oman mausteensa tuo se, että kaikki valmennustyön tulos ei näy tilastoissa. Joku valmentaja on tehnyt kovaa tulosta, yksi on voinut metodeillaan vaikuttaa lajin kehitykseen merkittävästi ja kolmas taas auttaa paljon urheilijoita eteenpäin urallaan.

– Kaikkia valmentajia ei pysty poimimaan listalle millään. Lisäksi monelle urheilijalle nuorisovaihe on valmennuksellisesti paljon oleellisempi, yleisurheilunuoria itsekin valmentava Jäntti tietää.

Vapaa-aikaa jäi

Nyt alkanut lista on ensimmäinen, jonka Jäntti julkaisee myös kuvapalvelu Instagramin puolelle. Aiemmin listoja on voinut lukea vain Facebookista, missä Urheilulistaajalla on reilut 900 seuraajaa.

– Tulee vähän vaihtelua. Podcastit ja muut kuunneltavat julkaisut ovat nyt suosiossa, joten se on luettavien julkaisujen rinnalla. Jos se tuo lisää seuraajia, en pistä pahakseni.

Listojen tekeminen on kuitenkin vain harrastus, Jäntti muistuttaa.

– Koronaviruksen vuoksi keväällä on ollut enemmän vapaa-aikaa, vaikka töitäkin on tehty, joten listan saattoi aloittaa. Muuten se olisi jäänyt Tokion kisojen jälkeen, jotka nekin siirrettiin.

Erilaisten listojen luvattu maa on Yhdysvallat. Paikallinen urheiluväki on mieltynyt erilaisiin tilastoihin.

– Jos laittaa hakusanaksi greatest-alkuisia listoja, niin niitä löytyy jokaisesta amerikkalaisille suuresta lajista. Jos alkaisi julkaista Urheilulistaajaa englanniksi, niin varmasti seuraajia löytyisi paljon.

Parivaljakoiden mittaus

Edellinen valmistunut lista laittoi järjestykseen urheilun 50 taisteluparia. Jäntti teki listauksen vuonna 2015, mutta otti nyt uusintakierroksen.

Ykköseksi listalla nousi kriketin taistelupari Intia–Pakistan. Kakkoseksi puolestaan nyrkkeilyn suurmiehet Muhammad Ali ja Joe Frazier, ennen tenniksen 2000-luvun supertähtiä Roger Federeria ja Rafael Nadalia.

Jalkapallon puolelta listan ylimmäksi, kuudenneksi, nousi Espanjan kahden jättiläisen FC Barcelonan ja Real Madridin tulikuuma kilpailu.

Suomalaisittain kiinnostava on tietysti jääkiekko. Lajin suurimmaksi taistelupariksi Jäntti nostaa NHL:n kahden Original Six-joukkueen kilpailusuhteen. Montreal Canadiensin ja Boston Bruinsin otteluissa on vuosien saatossa sattunut ja tapahtunut.

– Yksilöiden ja joukkueiden välisten erojen määritteleminen on paljon mielipideasia. Yksilöiden välille on helppo tehdä ero, sillä mitaleja ja menestystä on helppo verrata.

Jäntti muistuttaa myös eri konteksteista.

– Kun listataan maailman parhaita urheilijoita, Jari Litmasta tuskin nostetaan listalle, mutta on hyvin perusteltua nimet hänet Suomen parhaaksi urheilijaksi. Paavo Nurmi taas nousee esiin kaikkien aikojen urheilijoiden listalla.

– Kaikkien aikojen yleisurheilijoiden ja kaikkien aikojen urheilijoiden kärkipäässä olivat eri nimet. Sebastien Coe on yksi kaikkien aikojen urheilijoita kokonaisvaltaisen vaikutuksensa takia, mutta yleisurheilijoissa hän ei ollut ihan kärjessä.