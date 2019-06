Pallo ei leijaile Mika Heinon uniin, vaikka tappioita on kertynyt liikaa

Uniin asti pallo ei ole pomppinut, mutta monessa kadunkulmassa PEPOn valmentaja Mika Heino saa vastata samaan kysymykseen.

— Joudun päivittäin selittämään, miksi ei nyt kulje. Luulen, että pelaajilla on sama tilanne omien kavereidensa kanssa, Heino sanoo.

Hän epäilee, että pelaajien omat sekä kannattajien kovat odotukset ovat voineet tuoda joillekin liikaa paineita, kun onnistumisia ei ole tullut. Itse hän uskoo osaavansa ottaa asiat sopivasti löysin rantein. Mielen jalkapallo kyllä täyttää, kun kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaan.

Paasolaisen paluu

Viime kauden Hollannin pääsarjan Fortuna Sittardin nuorten valmentajana ja kehittäjänä ollut Timo Paasolainen palaa Lappeenrantaan ja auttaa heinäkuusta lähtien PEPOa katsomovalmentajana.

Heinon kakkosvalmentajana on tällä hetkellä PEPOn ykkösmaalivahti Craig Hill, jonka loukkaantumiset ovat pitäneet viime peleissä sivussa kentältä.

Kimpisen konttaus Kiffeniä vastaan sarjan seitsemännessä pelissä sai Mika Heinon jo heittämään oman pestinsä pelaajien ja seuran arvioitavaksi, mutta tässä vaiheessa kautta se oli enemmän psykologinen liike kuin konkreettinen ehdotus.

— Urheilussa kaikki on mahdollista, Heino kuvaa.

Mika Strandén PEPO kärsi kesäkuussa ennen juhannusta kolme tappiota, mikä pudotti sen sarjan keskikastiin.

Nuorille tilaa

PEPO on rakentanut joukkuetta ja panostanut siihen noustakseen Kakkosesta pykälän ylemmäs. Ulkomaalaispelaajia joukkueessa on viisi, mutta tilaa on annettu myös omille nuorille lupauksille. Heinon käsissä joukkue on neljättä kautta, ja tavoite on ainakin yleisön mielestä selkeä: nousu Ykköseen.

PEPOn strategiassa seuran kehittäminen on ykkösenä, eikä raha-asioissa haluta hullutella. Sen verran kokonaisuuteen on kuitenkin panostettu, että Heinon mielestä myös pelaajien pitää se tiedostaa.

— Joukkueen pitäisi ymmärtää se ja maksaa voittoina takaisin velkaansa tälle yhteisölle.

Kivaa pallon hallintaa

PEPO puolustaa muodossa 4—3—3 ja muuttaa sen hyökätessä muotoon 3—5—2. Joukkue haluaa pelata aavistuksen hyökkäävämmin kuin aiemmin, mutta kahdeksan ottelun maaliero 12—10 ei kerro tehokkuudesta eikä erityisen tiiviistä puolustamisesta.

Sarjataulukko paljastaa myös sen, että PEPO on hävinnyt enemmän kuin voittanut. Yhden tappiopelin jälkeen Heino kuvasi joukkueen olevan ehkä liian tyytyväinen pelkkään pallon hallintaan.

— On puuttunut tilanteiden ymmärtäminen eli milloin on aika mennä ja milloin hallita palloa.

Mika Strandén Mika Heinolla on menossa neljäs kausi PEPOn valmentajana. Hänelle kuuluvat myös seuran toiminnanjohtajan työt.

Kokemus kovettaa

Olennaista PEPOn hyökkäämisessä on hyökkääjien ja keskikentän tiiviin prässin kautta saada riistoja, nopeita kääntöjä ja tilanteita. Sarjan avausottelussa Kouvolassa kaikki toimi, mutta jumboksi juuttunut Sudet antoi ehkä väärän signaalin. Sen jälkeen moni vastustaja on maannut alhaalla, iskenyt kerran ja antanut PEPOn kierrättää palloa.

Instatin tilastot tärkeistä peleistä kertovat Heinon mukaan, että PEPOn pelaajien suoritukset ovat olleet niissä huonoja, eli kantti ei ole riittänyt. Heino ei piiloudu vastuusta pelaajien taakse.

— Meillä on parempi joukkue kuin viime vuonna.

Iso kuva ja pieni kuva

Heino uskoo, että haastavampi pelitapa on paras keino kehittää pelaajia. Tietoinen valinta on myös se, että rinki on kapea ja paikkaajiksi otetaan omia nuoria, kun vammoja avainmiehille tulee. Kolhujen vuoksi kokoonpano on elänyt alkukaudella liikaakin.

Nuorilla suoritustaso voi heitellä, mutta Heino uskoo, että panostus heihin maksaa itsensä takaisin. Juuri nuorten kasvattaminen on nostanut PEPOn profiilia, eikä kehitysputkea haluta tukkia marssittamalla kentälle pelkkiä ostomiehiä.

Heino toivoo, että yleisö ymmärtää kokonaiskuvan, eli koko seuraa halutaan rakentaa paremmaksi yhden nousun sijasta.

Kakkosen ottelu PEPO—MP näytetään tiistaina suorana verkossa osoitteessa www.esaimaa.fi. Ottelu alkaa Kimpisellä kello 18.30.

Alta näet tallenteen edellisestä Etelä-Saimaan PEPO-lähetyksestä, eli 29.5. pelatun PEPO-MiPK-ottelun.