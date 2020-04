Imatran Urheilijoiden Lari Lehtonen harjoittelee vähemmän ja keskittyy sen sijaan täysillä perhe-elämään – tulevaa kautta mietitään, kun sen aika on: "Annetaan kevään kääntyä kesäksi"

Maastohiihtäjä Lari Lehtosen kotona opiskellaan nyt ekaluokan tehtäviä. Etäopiskelun lisäksi viisihenkisen perheen arjessa suurin muutos on se, ettei isä ole käynyt yhtä paljon lenkillä.

Imatran Urheilijoiden Lari Lehtonen hiihti kuluneella kaudella parikymmentä maailmancupin starttia, joista viimeiseksi jäi Tour de Skin osakilpailu helmikuun lopulla.

Hollolassa asuva Lehtonen jättäytyi tourilta ennen päätöskilpailuja keskittyäkseen Salpausselän kotikisoihin, mutta osallistuminen vesittyi sairastumisen vuoksi.

– Päällimmäinen ajatus on, että kausi on epäonnistunut. Jostain syystä marraskuun hyvän alun jälkeen vain tyssäsi, enkä pässyt uudestaan kartalle. En ole sellaista syväanalyysia tehnyt, miksi kokonaisuus oli vaisu. Tuloksellisesti odotin enemmän, Lehtonen sanoo.

Kausi käyntiin vaikeista lähtökohdista

Vuosi sitten Lehtosen kautta varjosti kantapäävamma, joka päätti kauden maaliskuun alussa. Viime kevään leikkauksesta kuntoutuminen venyi heinäkuun alkupuolelle.

– Lähtökohtiin nähden pystyin kiilaamaan itseni takaisin porukkaan. Harmittaa, että tältä keväältä jäivät Suomen cupit ja SM-kisat hiihtämättä. Niissä olisi ollut mahdollisuus onnistua.

Tähän saumaan on hyvä ottaa pikku breikki.

Poikkeusoloista huolimatta suurin osa kaudesta ehdittiin kilpailla ja yksilölajissa tilanne ei Lehtosen mukaan toistaiseksi suuremmin näy, vaikka koronakriisin taloudelliset vaikutukset heijastunevat vielä myöhemmin.

– Maastohiihtäjä on siitä onnellisessa asemassa, että jokainen pystyy siirtymäkaudella tekemään paljon itsekseen ja ottamaan ohjeita etänä. Varsinaiseen harjotiteluun ei ole suurta muutosta, jos motivaatio on kohdillaan.

Perheen kanssa liikutaan luonnossa

Tällä hetkellä Lehtonen kertoo pitävänsä kuntoa yllä, mutta keskittyvänsä viisihenkisen perheen arkeen. Esikoinen käy ensimmäistä luokkaa, tällä hetkellä tietenkin etäopetuksessa.

– Huonolumiselta talvelta jäi muutenkin vähemmän aikaa perheelle, tähän saumaan on hyvä ottaa pikku breikki. Ainoa minkä suhteen arki selvästi poikkeaa on se, että vanhin lapsi on kotikoulussa ja olen treenannut vähemmän.

Kotona on lisäksi kaksi nuorempaa lasta ja luokanopettajan ammatissa työskentelevä vaimo, joka on parhaillaan hoitovapaalla.

– Perheen kesken ollaan liikuttu luonnossa, aika on kulunut toistaiseksi hyvin. Eka luokka vaikuttaa siltä, että opettamisen suhteen ei ole vielä liian suuria haasteita. Onneksi on opettaja vielä perheessä, Lehtonen toteaa.

Kesän leiritys viivästynee hiihtäjilläkin

Tavallisesti maajoukkue leireilee viimeistään kesäkuun alkupuolella, joten vallitsevat olosuhteet tulevät näillä näkymin viivästyttämään kesän leiriohjelmaa. Lisäksi Hiihtoliitto käy läpi yt-neuvotteluja, joiden vaikutukset toimintaan eivät ole toistaiseksi täysin selvillä.

– Jos ensimmäinen leiri olisi elokuussakin, tuskin mikään siihen kaatuu jos oma systeemi on kunnossa. Alkukauden kanssa pitää vain luovia, urheilu on sellaista ongelmanratkaisua muutenkin.

Tulevan kauden tavoitteita Lehtonen aikoo pohtia myöhemmin.

– Annetaan ajan kulua ja kevään kääntyä kesäksi.