Matti Suur-Hamari laski toiseksi kauden ensimmäisessä maailmancupin kisassa: "Hopeaa kaulaan ja kokonaisuutena hieno päivä"

Matti Suur-Hamari sijoittui toiseksi Pyhätunturilla lasketussa paracrossin maailmancupin ensimmäisessä kilpailussa. Voittoon laski hänen joukkuetoverinsa, Australian Ben Tudhope.

– Hopeaa kaulaan ja kokonaisuutena hieno päivä. Päästiin vihdoin ja viimein avaamaan maailmancup-kausi, ja oli kyllä makea homma, että päästiin tekemään se juuri täällä Pyhällä, Suur-Hamari kertoi tiedotteessa.

Sunnuntaina Pyhällä lasketaan toinen crossikisa, joka onkin lyhyeksi typistyneen maailmancup-kauden viimeinen kilpailu. Siihen Suur-Hamari lähtee rennoin mutta odottavaisin mielin.

– Startissa pitää olla todella hereillä, siellä kisa oikeastaan ratkaistaan. Tämän vuoden radassa on pikkusen vähemmän ohituspaikkoja. Paha siitä on ohi tulla, joka on startissa keulilla ja osaa laskea ohituspaikat järkevästi.

Lauantaina Suur-Hamari aloitti päivän vahvasti laskien nopeimman ajan aamun aikalaskuissa. Tudhope oli toiseksi nopein ja kolmanneksi ylsi paluuta tekevä lajin legenda, yhdysvaltalainen Evan Strong.

Finaaliin pääsi näiden kolmen lisäksi Japanin Keiji Okamoto. Tudhope ja Suur-Hamari ottivat heti lähdössä pesäeron muihin laskijoihin. Kun Tudhope sai vielä hieman Suur-Hamaria paremman lähdön, oli järjestys jo ensimmäiseen mutkaan tullessa selvä.