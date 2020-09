Lappeenrannan Urheilu-Miesten Simo Lipsanen saattaa urakoida kaksi lajia viikonvaihteen Ruotsi-ottelussa Tampereella.

Lauantaina oteltavan päälajinsa kolmiloikan lisäksi Lipsanen jahtaa Suomelle maaottelupisteitä sunnuntaina pituuskisassa, mikäli ei saa kutsua Tshekin Ostravassa ensi viikon tiistaina käytävään kilpailuun.

– Tietoa ei ole vielä tullut, pääseekö hän sinne. Jos pääsee, sitten pituus jää kyllä väliin, kertoo Lipsasen valmentaja Petri Ruotsalainen.

Maaottelun pituuskilpailuun ilmoitetuista suomalaisista Roni Ollikainen jää pois, mutta Lipsanen todennäköisesti paikkaisi poisjäännin mainiosti.

Pituudessa Lipsanen on Suomen tämän kauden tilastokolmonen tuloksella 766. Hänen edellään ovat SE-mies Kristian Pulli (827) ja Kristian Bäck (777).

Kauden kärkitulos avauskisassa

Kolmiloikassa Lipsanen on tilastoykkönen ja Suomen mestari. Kauden kärkitulos 16,48 syntyi niukin naukin sallituissa tuulioloissa ja lyhytvauhtisella hypyllä heti avauskisassa kesäkuun lopulla Espoossa.

– Tavoitteet oli asetettu vähän paremmille luvuille, siksi en voi olla tyytyväinen. Kokonaisanalyysi tehdään kuitenkin vasta tämän kauden kisojen jälkeen, Lipsanen sanoo.

17 metrin raja on pysynyt horisontissa. Sen Lipsanen on ylittänyt urallaan vain kerran, kolmen vuoden takaisessa SE-loikassaan (17,14). Viime vuonna hallikisassa meni 16,98.

– Kyllähän me tiedämme, etteivät tulokset ole olleet sellaisia kuin kunto edellyttäisi. Onhan tämä kausikin ollut poikkeuksellinen myös sen osalta, miten olemme vieneet sitä eteenpäin. Olemme kokeilleet vähän uusia asioita, Ruotsalainen kertoo.

Kalevan kisoissa Lipsanen voitti uransa viidennen ja neljännen peräkkäisen miesten Suomen mestaruuden, mutta voittotulokseksi jäi 16,30.

– Sinne yritimme virittää kunnon parhaaksi. Juoksu kulkikin todella hyvin, mutta hyppyä ei saatu vietyä loppuun asti kasassa ja hyväksyttynä, Ruotsalainen harmittelee.

Revanssin hakuun kolmiloikkapaikalle

Vuosi sitten Lipsanen hävisi Tukholmassa käydyssä maaottelussa Ruotsin Jesper Hellströmille, ja Hellström on mukana tälläkin kertaa. Valmentaja Ruotsalainen uskoo sen antavan suojatille lisäbuustia.

– Onhan siinä Simolla vähän potut pottuina maksettavana. Ruotsalaisten tämän hetken kunnosta minulla ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta ihan kiva ja haastava tilanne, että kilpailua on varmasti tiedossa.

Suomalaisloikkaajista tilastokolmonen Topias Koukkula on jo päättänyt kautensa, ja Suomen hänen tilalleen on kiinnitetty tilastonelonen Veikko Nugraha.

– Nugrahalla on ihan hyvä kausi alla ja Tuomas Kaukolahdella kanssa. Uskon, että Suomelle ihan hyvät pisteet siinä lajissa kotiin olisi tulossa, Ruotsalainen sanoo.

Lipsaselle maaottelu on kauden päätöskilpailu, mikäli Ostravan paikka ei aukea. Mikäli aukeaa, kausi päättyy Tshekissä.

Pituutta Lipsanen on hypännyt tällä kaudella kaksi kilpailua, joten kilpailutuntumaa myös kakkoslajiin löytyy.

– Virtaakin löytyy, kun on tämä mielenkiintoinen kilpailumuoto ruotsalaisia vastaan, Lipsanen vakuuttaa.

Vauhdinjuoksu ja ponnistaminen eroavat pituudessa ja kolmiloikassa jonkin verran toisistaan, mutta Lipsasen mukaan molemmat lajit lähtevät selkäytimestä, kunhan muistaa vain laittaa oikeat piikkarit jalkaan.

– Niissä on pieni ero. Loikkapiikkareissa pohja on pikkusen tasaisempi ja leveämpi, ja takana on suuntausta antava muotoilu. Pituuspiikkari on vähän pyöreämpi, eikä piikkarissa ole niin paljon vaimennusta, Lipsanen valottaa.

Yksi harvoista maakunnan edustajista

Tampereella käytävässä maaottelussa Lipsanen on yksi harvoista maakunnan seurojen yleisurheilijoista. Hänen lisäkseen mukana ovat LUM:n kävelijät Aku Partanen, Tiia Kuikka ja Elisa Neuvonen.

Kakkoslajissaan pituudessa Suomen mestaruuden voittanut Imatran Urheilijoiden Senni Salminen on esimerkiksi jo päättänyt kautensa.

Alkukaudella kolmiloikassa vasta neljäntenä suomalaisnaisena 14 metriä ylittänyt Salminen keskittyy parantelemaan jalkavaivaansa ennen talven harjoituskauden aloittamista.

Ruotsin maailmantähdistä maaottelun jättää väliin ainakin seiväshyppääjä Armand Duplantis, jota työllistää ME-jahti Timanttiliigan kilpailuissa.

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maaottelut ovat olleet jo vuosia ruotsalaisten heiniä. Tilastojen valossa länsinaapuri on suosikki tälläkin kertaa, naisten puolella Ruotsi saattaa olla jopa murskaavan ylivoimainen.

Vuosi sitten Ruotsin miehet pesivät Suomen pistein 228–181 ja naiset pistein 217,5–192,5.