Imatran Pallo-Veikkojen kausi miesten Superpesiksessä ei kovista satsauksista huolimatta mennyt tavoitteiden mukaisesti. Minkä takia sijoitus jäi yhdeksänneksi jo neljännen kerran peräkkäin, urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää?

– Panostuksia tehtiin ja tuloksena oli pettymys, kuten kahtena edellisenäkin syksynä. Sisäpelissä tulosta tekevä yksikkö jäi kapeaksi. Sitä on turha selitellä. Loukkaantumisten taakse voi mennä jos haluaa, mutta olisihan sieltä joku voinut kasvaa isompaan rooliin tai olisihan urheilutoimenjohtaja voinut kasata laajemman ringinkin. Ei siinä yhtä syyllistä ole. Kärjen takaa jäi yksittäisiä juoksuja lyömättä, millä olisimme voineet kääntää jaksoja ja pelejä itsellemme.

Miten koronakaudesta taloudellisesti selvittiin?

– Kuivin jaloin. Kyllähän tappion pelko oli olemassa, mutta uskon, että pääsemme plusmiinusnolla-tulokseen, koska teimme tarpeeksi kovat toimenpiteet silloin keväällä. Leikkasimme kuluja rajusti, henkilöstökulut olivat siinä isoimpana. Iso kiitos pitää esittää niin pelaajien kuin valmennuksen ja pelinjohdonkin suuntaan. He leikkasivat palkkojaan noin 50 prosenttia. Meidän pelaaja- ja valmennusbudjetti oli noin 270 000 euron luokkaa. Siitä jokainen voi laskea, että kyseessä oli äärimmäisen iso vastaantulo joukkueelta. Nyt pääsemme lähtemään seuraavaan kauteen kovalta maalta.

Entä ottelutuotot? Katsojia ei käynyt niin paljon kuin edelliskaudella.

– Yleisöä kävi sen verran kuin odotimmekin. Jos olisimme pärjänneet paremmin, olisi se varmaan lisännyt yleisömäärää. Meillä jäivät kaikki kampanjat ja markkinointitoimenpiteet pois. Nostimme myös lippujen hintoja ja jäsenistökin maksoi sisäänpääsystä. Ottelutuotot olivat lähes samaa luokkaa kuin viime vuonna, vaikka yleisökeskiarvo oli nyt 800, viime vuonna se oli 1 300 (1 288) katsojan luokkaa. Pääsimme lähes samalle tasolle ottelutuotoissa näiden toimenpiteiden takia.

Pelaajapuolelle tehtiin kovin satsaus vuosikymmeniin, kun valtakunnan ykköspelaaja Tuomas Jussila hankittiin viime syksynä Joensuun Mailasta. Saatiinko häneltä mitä odotettiin?

– Kyllä, hän auttoi niin organisaatiota kuin varmasti myös valmennusta ja pelaajiakin omalla kokemuksellaan ja tietotaidollaan. Hän on äärimmäisen nöyrä kaveri ja joukkuepelaaja viimeisen päälle. Kaikkensa hän yritti ja teki Sami Partasen kanssa varmasti kaikki temput kentällä ja kentän ulkopuolella, jotta peli olisi saatu paranemaan. Hän laittoi kyllä itsensä likoon. Arvostan miestä.

Onko mahdollista saada hänet jäämään ensi kaudeksi?

– Kyllä se siltä näyttää, että Jussila pelaa muualla.

Mikä pelaajapuolella oli positiivisin yllätys tällä kaudella?

– Kyllähän Rasmus Surakka otti lukkarina ison loikan eteenpäin. On erittäin hieno juttu, että hän pystyy pelaamaan suomensarjassa ja Superissa samalla tavalla ilman minkäänlaista notkahdusta. Ja kyllähän meidän keula (Teemu Nurmio, Tuomas Jussila, Sami Partanen) kaiken kaikkiaan oli hyvä, ihan valtakunnan eliittiä illasta toiseen. Ja Juho Toivola, ei varmasti kukaan odottanut, että hän sijoittuu lyöjätilastossa viidenneksi (24 ottelussa 2+62 lyötyä juoksua).

Loukkaantumisten takia alkuperäistä kokoonpanoa jouduttiin paikkaamaan yhteensä neljällä pelaajalla (Jani Raami, Ville-Markus Kosonen, Timo Hanhisalo ja Rasmus Surakka). Miten he onnistuivat?

– Oli hienoa, että saimme Hanhisalon lainalle Vimpelistä, hän oli tärkeä palanen. Ville-Markus pelasi takakentällä lähtökohtiin nähden erittäin hyvin. Rasmus meni isoin harppauksin eteenpäin ja Raami toi lisää jalkoja porukkaan.

Juho Kokko

Miten pelinjohto- ja valmennus onnistuivat urheilutoimenjohtajan silmissä?

– Myös pelinjohdon ja valmennuksen on tarkasteleva, olisiko jotain voitu tehdä toisin.

IPV:ltä puuttuu junioripolku. Miten omaa pelaajatuotantoa aiotaan kehittää?

– Odotamme parasta aikaa, saako tulevan valmennuspäällikkömme rouva järjestettyä työnsä niin, että hän voi ottaa paikan vastaan. Lähdemme vahvistamaan valmennustamme D- ja C-junioreista ylöspäin. Valmennuspäällikkö tulee myös osaksi Superin valmennustiimiä, koska edustuksen ringissäkin on osa nuoria miehiä. Sitä kautta saamme päätoimisen valmentajan.

Sinua ei tunneta miehenä, joka nostaa ensimmäisenä kädet pystyyn. Mikä antaa uskoa lähteä taas rakentamaan ensi kautta?

– Niin... tämä urheiluhan pääsääntöisesti on vain pettymyksiä. Harvahan kentällä suoriutuu omiin fanien tai ympäristön odotusten mukaisesti. Tämä vuosi käydään vielä läpi, mutta kaikki ajatukset on jo siirretty kohti tulevaa vuotta. Itse asiassa juuri äsken tein uuden pelaajasopimuksen. Aina kun tulee jokin pieni onnistuminen, ruokkii se myllyä lisää. Tämä on vain työtä, mutta pitää tehdä pirusti työtä ja rakentaa iskukykyinen joukkue ensi vuodeksi. Varmaan muutoksia tulee paljonkin niin pelaajistoon kuin valmennukseenkin. Todennäköisesti tulemme jo lähipäivinä ulos pelaajauutisilla. Uskon, että loppuviikkoon mennessä meillä on vajaat kymmenen sopimusta kasassa tarkoittaen pelaavaa 12:ta, sitten juniorit päälle.

Miten kannattajat saadaan uskomaan edelleen teidän juttuun, jos edes valtakunnan parhaan pesäpalloilijan Tuomas Jussilan vetoavulla ei ylletä pudotuspeleihin?

– Ei siinä puheet auta, tekoja on alettava tulla. Uskollisesti he käyvät katsomassa pelejä. Kyllä täytyy kiitos sinnekin suuntaan antaa kuin myös yhteistyökumppaneille.