Etelä-Karjalan urheiluseuroissa pelätään harrastajien ja vapaaehtoisten katoavan, mutta Eklun aluejohtaja Sakari Pusenius luo valoa pimeyteen – "Enemmänkin niin päin, että hinku palata harrastamaan on kova"

Eteläkarjalaiset urheiluseurat sinnittelevät poikkeusajan tyrskyissä keskimäärin kohtuullisissa voimissa. Asia käy ilmi Etelä-Karjalan liikunnan ja urheilun vapun alla tekemästä kyselystä, johon vastasi 25 eteläkarjalaista urheiluseuraa.

Seuroista 14 oli Lappeenrannasta, yhdeksän Imatralta ja kaksi muista kunnista.

Kyselyn tavoite oli selvittää poikkeusajan vaikutuksia urheiluseurojen toimintaan.

– Seurojen usko pärjäämiseen ja selviämiseen on tämän kyselyn perusteella ihan vahva, jos poikkeustilanne ei enää kauhean kauan jatku, Eklun aluejohtaja Sakari Pusenius tiivistää.

Seurojen vastausten sävy oli jopa hieman positiivisempi kuin kuva, joka Puseniukselle oli kevään aikana tilanteesta muodostunut.

– Henkihän seuroissa on vahva. Eteenpäin mennään ja selvitään. Maailmanloppumielialaa ei ole ollut missään vaiheessa.

Etelä-Karjalassa on noin 250 urheiluseuraa. Eklulla on 130 jäsentä.

– Kyselyn otos oli ihan kohtuullinen. Luulen, että se antaa riittävän hyvän kokonaiskuvan siitä, missä seuroissa mennään.

Mika Strandén Lappeenrannan Urheilu-Miesten järjestämät avoimet Lasten olympialaiset ovat perinteisesti yksi lapsiperheiden kesän suosikkitapahtumista Kimpisen kentällä. Arkistokuva.

Harjoitustoiminta on keskeytetty vastanneista 22 seurassa, joista viisi on luomassa tai oli jo luonut korvaavia harjoitustapoja.

17 seuran varainhankinta oli joko loppunut kokonaan tai vähentynyt. Taloustilanteensa lisäksi seuroja mietityttää, miten tilanne vaikuttaa perheiden maksukykyyn tulevaisuudessa ja että löytävätkö harrastajat ja vapaaehtoistoimijat takaisin lajin pariin.

– Luulen, että he saattavat tulla urheiluseurojen mukaan jopa entistä suuremmalla innolla. Luotan siihen, Pusenius toteaa.

Viisi seuraa arvioi harrastajamäärän putoamisen olevan kuitenkin toiminnalleen merkittävä ongelma, jos poikkeustilanne jatkuu pitkään.

Puseniuksen aistimat signaalit hälventävät näitä huolia.

– Pitäisin hieman ihmeenä, jos harrastajia olisi tänä aikana tippumassa kokonaan pois. Enemmänkin niin päin, että hinku palata harrastamaan on kova. Jokusen vuoden päästä on mielenkiintoista katsoa, onko tämä vaikuttanut drop-outiin millään tavalla.

En usko, että kuntatalous on siitä kiinni, autetaanko urheiluseuroja vai ei. — Sakari Pusenius

Nykypäivän viestintävälineet ovat auttaneet seuroja ylläpitämään yhteisöllisyyttä, mutta myös jatkamaan käytännön toimintaa uusilla tavoilla.

Harrastajille on välitetty keväällä aiempaa enemmän tietoa esimerkiksi Whatsapp-ryhmissä. Etäkokoukset ovat tulleet monille tutuiksi.

– Seuroissa on esimerkiksi jaettu ohjeita, videoita ja viestejä, mitä harjoitteita kukin voi tehdä. Osa näistä tavoista jää varmasti toimintaan mukaan.

Seuroissa on löydetty tilanteesta muitakin myönteisiä puolia.

– On tullut sellaista viestiä, että poikkeusaika on tuonut hieman hengähdysaikaa ja on osittain pakottanutkin kehittämään toimintaa.

Paula Humberg Luumäen Floorball Teamin juniorit lämmittelivät Taavettihallissa ennen harjoitustensa alkua tammikuussa 2019.

Poikkeusaika kohtelee erilaisia seuroja hyvin eri tavoin. Taloudellinen tilanne on pahin suurten joukkuelajien seuroilla, joilla on päätoimisia henkilöitä ja seuroilla, joilla on juoksevia toimitilakuluja.

Valtaosa Etelä-Karjalan urheiluseuroista pyörii vapaaehtoisvoimin, jolloin poikkeustilanteen taloudelliset vaikutukset pysyvät maltillisina.

Eklun kyselyssä yhdeksän urheiluseuraa toivoi kunnilta suoraa taloudellista tukea ja kahdeksan muuta maksujen huojennuksia. Yksi seura korosti rahallisen tuen kuuluvan harrastajille, ei seurabyrokratiaan.

– En usko, että kuntatalous on siitä kiinni, autetaanko urheiluseuroja vai ei, Pusenius toteaa.

Otto Ponto Valtakunnallinen pesisleiri keräsi lapsia ja nuoria Lappeenrantaan vuonna 2014.

Urheiluseurojen valtakunnallisten erityisavustusten haku on parhaillaan menossa. EKLU järjestää torstaina Etelä-Karjalan seuroille aiheesta infotilaisuuden etäpalaverina Teamsissa.

Tukipaketti on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa, josta pääsarjat, ammattilaisurheilu ja liikunnan valtakunnalliset oppilaitokset ottavat osansa.

Pusenius pelkää, ettei potista jää juuri mitään tavallisille ruohonjuuritason urheiluseuroille.

– Kunnallisen ja alueellisen tuen merkitys on tässä kohtaa seuroille varmasti iso. Toivon, että tilanne lisäisi kunnissa yhteistä näkemystä urheiluseuratoiminnan merkityksestä.

Urheiluseurojen toiminnan arvo arjessa on paljastunut monille vasta, kun rajoitukset hiljensivät kentät, hallit ja salit.

– Pitkään olemme puhuneet eri tahojen kanssa, että urheiluseuratoimintaa pidetään itsestäänselvyytenä. Se vain näkyy nyt ja pahasti, kun sitä toimintaa ei ole.

Pusenius toivoo, että poikkeusajan aiheuttama tauko toisi urheiluseuroille toimintaansa entistä enemmän intoa.

– Eihän sitä tiedä, jos yhdessä tekemisen tarvekin lisääntyisi.