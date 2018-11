Ketterä on käyttänyt maajoukkuetauon tehokkaasti hyväksi. Teemana on ollut erityisesti hyökkäysalueen pelaaminen.

Ketterän puolentoista kuukauden odotus päättyy tänään illalla, kun imatralaisjoukkue taistelee Hartwall-areenan jäällä jääkiekon Suomen cupin mestaruudesta.

Karjala-turnauksen yhteydessä pelattava loppuottelu Ketterän ja KeuPa HT:n välillä käynnistyy kello 19. Imatralaisjoukkueen päävalmentaja Matias Lehtonen sanoo, että kyseessä on syksyn tähän mennessä isoin ottelu.

— Odotan hienoa tapahtumaa ja paljon häppeninkiä. KeuPa on nähdäkseni edelleen materiaaliltaan Mestiksen kovin nippu, vaikka heidän koneensa on vähän yskinyt kauden alussa. Meidän pitää puolustaa vahvasti ja saada kaverin kärki tylsytettyä. Hyökätään silloin, kun on sen aika, Lehtonen luotaa Ketterän pelisuunnitelmaa.

Kaarlehto kantaa torjuntavastuun

SaiPasta Ketterä saa hyökkäysosastolleen jälleen apuja, kun Aatu Luusuaniemi lähtee kannujahtiin mukaan. Joona Jääskeläisen lainapesti Ketterässä saa myös jatkoa. Maalivahdeista Lehtonen luottaa perjantaina Karolus Kaarlehtoon.

— Mutta jos näen huonoa enneunta, voinhan minä vielä aamulla muuttaa mieleni, Lehtonen naurahtaa.

— Eihän se ikinä välittömästi ja suoraan näy pelissä, mutta olen tykännyt tekemisen tasosta tällä viikolla, Lehtonen toteaa.

Bussilastillinen Ketterä-faneja Helsinkiin

Ketterä järjestää perjantaina faneilleen bussikyydin Helsinkiin. Matka on loppuunmyyty, joten ilman kannustusta Ketterä ei tule Hartwall-areenalla ainakaan jäämään.

Ketterälle peli ei tuo suuria muutoksia ottelurutiineihin siksikään, että Ketterä on yksi harvoista Mestis-joukkueista, jossa valmennus ja joukkueenjohto käyttää kaikissa otteluissa pukua.

— Ihan normaalisti mennään, ellei sitten Asikaisen Teemu (Ketterän kakkosvalmentaja) kaiva kaapista jotain vanhaa rusettia, Lehtonen vitsailee.

Viime kaudella jääkiekon Suomen Cupin voitti TUTO. Toiseksi sijoittui SaPKo.