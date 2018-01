Veera Pirttisen poissaolo Catzin kokoonpanosta jäänee lyhyeksi, Catzilla on yhdeksän ottelua aikaa kerätä yhteisiä kokemuksia ennen pudotuspelejä — "Nämä muutokset näkyvät meillä ehkä vielä enemmän kuin näkyisivät jollain muulla joukkueella" Kai Skyttä Catzin Veera Pirttinen (vas.) hyökkäsi Vimpelin Vedon Lotta Vehka-ahoa vastaan, kun joukkueet kohtasivat Lappeenrannan urheilutalolla 25. marraskuuta. Catz voitti pistein 73-62.

Veera Pirttinen saattaa olla Catzin käytettävissä jo lauantaina Korisliigan vierasottelussa Vimpelin Vetoa vastaan. Pirttinen, 20, oli sairastumisen vuoksi poissa kokoonpanosta torstaina, kun Catz voitti vierasparketilla Helsingin HBA:n jatkoajalla.

Pirttinen on yksi Catzin avausviisikon pelaajista ja tärkeä varsinkin puolustuspäässä. Catzin sopeutuminen kapteeni Elena Reshetkon pelikauden päättymiseen on yhä käynnissä, minkä lisäksi Pirttisen sivuun joutuminen vaikutti joukkueen pelisuorituksiin Helsingissä.

Lisäksi Vilma Kesäsellä on takanaan vasta neljä ottelua Catziin paluunsa jälkeen.

— Meillä on nyt 15 päivään viisi peliä, eli sikäli sauma on hankala ajaa Vilmaa sisään ja Natalie Dayta uudelle pelipaikalle. Pelimme on niin kollektiiviin perustuvaa, että nämä muutokset näkyvät meillä ehkä vielä enemmän kuin näkyisivät jollain muulla joukkueella, päävalmentaja Mika Haakana toteaa.

Catz on voittanut 18 ottelustaan 17 ja johtaa sarjaa. Haakana toteaa, että joukkueella on runkosarjassa yhdeksän ottelua aikaa saada pelinsä tällä ryhmällä kasaan ja saada kokemuksia erilaisista eteen tulevista tilanteista, jotta joukkue on valmis reagoimaan niihin pudotuspeleissä.

— Nyt yhteisiä kokemuksia on aika vähän.

Muutokset antavat pelaajille myös mahdollisuuksia. Catzin oma kasvatti Roosa Kosonen, 17, on pelannut joulukuun alusta alkaen laitahyökkääjänä 27 peliminuutin, 7,6 pisteen ja 5,6 levypallon ottelukeskiarvoilla.

— Oli hieno juttu, että eilen Helsingissä oli paljon hienoja nuoria pelaajia kentällä. Roosa ja Lotta-Maj Lahtinen olivat kentän parhaimmistoa Awak Kuierin ja Sara Bejedin kanssa. Oli hienoa, että kaksi heistä on Lappeenrannasta (Kosonen ja Lahtinen). Siitä pitää olla ylpeä.

— Tuntuu, että Roosa menee eteenpäin viikko viikolta.

Catz ei päääse lauantaina helpolla, sillä Vimpeli on paitsi isokokoinen myös heittovoimainen joukkue. Kaksi ottelua Vedossa pelannut kanadalainen Jennifer Mathurin on Haakanan mukaan samaa sarjaa, sillä 185-senttisellä sentterillä oli tapanaan lingota kahdesta kolmeen kolmen pisteen heittoa sisään Yhdysvaltojen yliopistosarjassa North Carolina Statessa.

Lisäksi Vimpelin Noora Järvikangas ja Lotta Vehka-aho ovat pelanneet vahvasti.

— Ei ole sattumaa, että Vimpeli on sarjassa neljäntenä. Varsinkin kotiotteluissaan he ovat heittäneet viime aikoina tosi hyvin.