Namika Lappeenrannan kotiottelu Karkkilaa vastaan päättyi selvään tappioon 72—96.

Sarjataulukossa kaksikko majailee samoilla sijoilla, mutta Karkkila on vahvistunut kauden edetessä. Joukkue on saanut mukaan vanhoja kärkipelaajiaan.

— Toki ei lukemien pitäisi ihan tuollaisia olla, Namikan päävalmentaja Jukka Reponen sanoi.

Taukoon asti Namika pysyi Karkkilan mukana, mutta kolmannen jakson alku oli tuhoisa. Karkkila riuhtaisi itsensä parinkymmenen pisteen karkumatkalle, ja peli alkoi olla taputeltu.

Namikan pelaajatilanne elää

Namikan joukkue on pienessä käymistilassa. Yksi pelaaja on armeijassa, mutta loukkaantuneita pelaajia on palannut kokoonpanoon.

Kokenut jenkki Aubrey Conerly keskittyy ainakin toistaiseksi valmennustehtäviin. Conerly valmentaa Namikassa neljää juniorijoukkuetta.

— Pyrimme hoitamaan tätä 1B-divaria pelkillä suomalaisilla. Ei hänen tasoistaan pelaajaa pysty kukaan korvaamaan, vaan jokaisen on vähän kasvatettava omaa rooliaan. Meillä ihan lupaavia poikia, Reponen sanoi.

Conerlyn puuttuminen näkynee räikeästi seuraavassa ottelussa kärkiryhmä Honkaa vastaan, mutta sen jälkeen Namika kohtaa jälleen päävastustajiaan.

— Niihin peleihin yritetään löytää sellainen isku, ettei tule ongelmia sarjassa pysymisen kanssa.

1-divisioona B:hen täksi kaudeksi palannut Namika on ollut ongelmissa etenkin joukkuepuolustamisessa, vaikka Namika häviää myös 1—1-tilanteita.

Karkkilan ryhmästä harmaita hiuksia aiheutti etenkin Caleb Richey, joka pelasi täydet minuutit.

— Hän on kova sälli tähän sarjaan. Hän voitti aika paljon tilanteita, jolloin meidän apupuolustaminen ei välttämättä toiminut sillä tasolla kuin pitäisi. Se on vielä vähän raakileina, Reponen totesi.

Catz Kakkoselle jälleen tappio

Catz Kakkone jatkaa tappioputkessa naisten 1-divisioonassa.

Sunnuntaina Espoo Basket Teamin kakkosryhmä antoi kotiparkettillaan sarjajumbolle kyytiä pistein 63—43.

Catzin pisteykkösen titteliin riitti Reetta-Sofia Tulkin heittämät 13 pistettä.