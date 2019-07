Golfkentällä ukonilma on aina mahdollinen vaaratilanne. Synkkien pilvien uhatessa kentillä soitetaan pelaamisen keskeyttävää äänimerkkiä.

Viisi vuotta sitten Joroisissa golfin harrastaja kuoli ja samana kesänä Lappajärvellä salama iski toisen miehen sairaalaan, mutta Lappeenrannan ja Imatran kentillä ei muisteta lähivuosilta mitään ukonilmasta johtunutta uhkaavaa tilannetta.

Jos hädässä joku on, niin totta kai hänet saadaan sieltä pois. — Pasi Pulkkinen

— Onhan täällä koviakin ukonilmoja noussut, mutta en tiedä, että loukkaantumisia olisi koskaan sattunut. Ainahan se on vaaratilanne, kun aukealla ollaan ja ukonilma tulee päälle ja välimatkat ovat pitkiä, sanoo Viipurin golfin kenttämestari Pasi Pulkkinen.

Hän muistuttaa, että pelaamiseen liittyvät turvallisuusseikat käydään läpi jo green cardia eli ”golfajokorttia” suoritettaessa.

— Kaikilla pelaamaan ilmoittautuvilla on varmasti tiedossa, että ukonilmalla pelaaminen on kielletty. Vastuukysymyksistä on pysty ihan varmasti sanomaan, koska en ole lakimies, mutta siitä tiedotetaan, että loppupeleissä se on pelaajan vastuulla.

Ukkosten ja pilvialueiden liikkeitä tarkkaillaan netistä. Pelaajien turvallisuuden lisäksi niitä seurataan muutenkin tarkasti, koska esimerkiksi kentän sadetusjärjestelmät ovat herkkiä vaurioitumaan.

— Caddiemasterilla on hätäsireenit, jotka keskeyttävät pelin kentällä ja pelaajien on tultava sieltä pois. Klubin vierestä soitettava sireeni on niin kovaääninen, että se kuuluu kyllä koko kentälle, kertoo Pulkkinen.

Myös Imatralla ukonilmasta varoittaminen kuuluu caddiemasterille.

— Jos ukkonen tulee päälle, meillä on voimakasääninen sumutorvi, jota käydään soittamassa molemmilla puolilla kenttää ja ohjaamassa pelaajat klubille, toimitusjohtajan sijainen Juuso Huhtiranta Imatran golfista kertoo.

Ainut suojautumiskeino on kyykistyminen

Jokaisella pelaajalla on oma vastuu hakeutua suojaan ukonilman alta. Pulkkinen sanoo, ettei koko kentän nopea evakuoiminen ei ole mahdollista, jos kentällä on samanaikaisesti 120 pelaajaa.

— Jos hädässä joku on, niin totta kai hänet saadaan sieltä pois, mutta emme koko kenttää pysty hakemaan, eihän sellaista repertuaaria täältä löydy. Kyllä sieltä on hakeuduttava itse pois, sellainen on ohjeistus.

Sateenvarjon käyttö tai puun alle meneminen on ukkosella erittäin vaarallista. Avaralla golfkentällä ainut suojautumiskeino on kyykistyminen.

— Meillä on sellainen ohjeistus, että jos pelaajia on oikein kaukaisessa kulmauksessa kenttää, heidät otetaan golfauton kyytiin, ettei kukaan jää sinne ukkosen alle, Huhtiranta kertoo.

Tuosan kenttä säästyi alkuviikolla Lappeenrantaa moukaroineelta raekuurolta, mutta Kahilanniemessä se aiheutti isompia vaurioita. Pulkkinen luettelee, että katualueita suojaava iso suojaverkko vaurioitui, tiestöt kärsivät pintamateriaalien huuhtoutuessa ja mainostauluja meni.

Imatran kenttä ja Holiday Club Saimaan kenttä Rauhassa välttyivät raevaurioilta.