Ahvenlammen kuntoportaissa on 123 askelmaa — Nousua on saman verran kuin Huhtiniemessä

Joutsenon Ahvenlammen kuntoportaat on otettu käyttöön. Nousua portaissa on 25 metriä ja askelmia 123.

Ahvenlammen kuntoportaisiin ei ole tulossa talvikunnossapitoa, mutta valaistus on suunnitteilla. Portaiden vieressä kulkee ulkoilureitti, ja alastulo on mahdollista sitä pitkin.

Aiemmin tänä syksynä myös Lappeenrannan Huhtiniemeen avattiin uudet kuntoportaat, joissa on 103 askelmaa. Nousua on saman verran kuin Ahvenlammella. Myös Joutsenon urheilukeskuksessa on omat portaansa liikkujille.

Lappeenrannan liikuntajohtajan Pasi Koistisen mukaan kuntoportaista saatu palaute on ollut positiivista.

— Kuten kesällä käyttöönotetut ulkokuntosalit, myös kuntoportaat ovat matalan kynnyksen helposti saavutettavia lähiliikuntapaikkoja, Koistinen kuvasi.