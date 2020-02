Miljoonien eurojen arvoiset veteraanit halutaan Lappeenrannan citylle

Kolme suunnistusseuraa hakee veteraanien vuoden 2023 MM-kisoja Etelä-Karjalaan. Kansainvälinen suunnistusliitto IOF ei saanut kyseiselle kesälle riittävän tasokkaita hakemuksia, ja kilpailut menivät uudelleen jakoon.

Tapahtuman talousvaikutuksen arvioidaan olevan alueelle pelkkinä majoituksina 3–3,5 miljoonaa euroa.

– Tapahtumalla on isompi talousvaikutus kuin Jukolan viestillä, Kullervon suunnistusjaoston puheenjohtaja Mikko Rautio vertaa.

Kiire päällä

Kisoja hakevat yhdessä lappeenrantalainen Raja-Karjalan suunnistajat, Joutsenon Kullervo ja Imatran ja Ruokolahden alueella toimiva seurayhtymä SK-Vuoksi. Hakuaikataulu on nopea, sillä alustavan hakemuksen on oltava Suomen suunnistusliitossa torstaina, ja Suomen ehdokas valitaan 3. maaliskuuta.

Tyypillisesti tällaisen tapahtuman osallistujat majoittuvat aika erikseen. — Mikko Rautio

Raution mukaan Suomesta ilmeisesti myös Saariselkä on kiinnostunut hakemaan kisoja ja ainakin eksotiikan perusteella on hyvä kandidaatti. Haku on avoin muillekin maille.

– Yhteydenottoja on tullut seitsemältä eri taholta eri puolelta Suomea, mutta kuinka moni näistä yhteydenotoista jättää sitten hakemuksensa, selviää tällä viikolla, Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki kertoo.

Kynnysraha maksettava

IOF ja Suomen suunnistusliitto edellyttävät järjestäjien maksavan niille 4 000 suunnistajan tapahtumasta 200 000 euron verran maksuja. Suunnistusseurat aikovat panostaa itse 50 000 ja esittävät, että Lappeenrannan ja Imatran kaupungin osuus olisi 60 000 ja Ruokolahden ja Etelä-Karjalan liiton 15 000 euroa.

Arkisto Jukolan viestissä osallistujat majoittuvat lyhyen aikaa ja iso osa heistä telttakylässä. Veteranien MM-kisat kestävät kahdeksan päivää, ja osallistujat majoittuvat pääasiassa alueen hotelleihin ja lomamökkeihin. Kuva Lappee-Jukolasta.

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti maanantaina, että kaupunki on valmis osallistumaan MM-kisojen kustannuksiin. Raution mukaan muilta tukijoilta päätöksiä vielä odotetaan, mutta alustavissa keskusteluissa suhtautuminen on ollut myönteistä.

Hotelleihin tungosta

Raution mukaan veteraanisuunnistajat perheenjäsenineen majoittuvat itsenäisesti, eikä telttakylää tai yhtä isoa kilpailukeskusta Jukolan viestin tapaan rakenneta.

– Tyypillisesti tällaisen tapahtuman osallistujat majoittuvat aika erikseen, Rautio kuvaa.

Hänen mukaansa kilpailijat mahtuvat varsin hyvin esimerkiksi Rauhan ja Ukonniemen alueen kylpylähotelleihin ja mökkeihin.

Kaupunkisuunnistusta on kaavailtu Lappeenrannan keskustaan ja metsäsuunnistusta Ruokolahdelle.

Kahdeksan päivän veteraanikisan lisäksi seurat suunnittelevat kansainvälisen suunnistuksen rastiviikon järjestämistä samassa yhteydessä.

Paljon työtä, pienet kulut

Jos yhteiskunnan tuki saadaan, taloudellinen riski järjestäjille ei ole järin suuri. Rautio uskoo, että seurojen 50 000 euron kynnysmaksun päälle tulevat kulut ovat varsin pienet ja voittoakin pitäisi jäädä.

Kustannuksia tulee karttojen tekemisestä ja kilpailukeskusten järjestelyistä, mutta suurista summista ei ole kyse. Esimerkiksi Jukolan tasoisia sähkö- ja tietoliikenneyhteyksiä ei jouduta rakentamaan.

Talkootyötä järjestelyt vaativat paljon, mutta seurojen jäsenistä tekijöitä saadaan kokoon jo parisataa. Isojen tapahtumien järjestämisestä seuroilla on kokemusta. Esimerkiksi viime kesän leimausleiri veti Imatralla 2 000 nuorta.