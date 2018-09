Jaakko Hänninen on ikäluokassaan maantiepyöräilyn maailman eliittiä, ruokolahtelaisen kaulaan pujotettiin nyt alle 23-vuotiaiden MM-pronssia

Ruokolahtelainen Jaakko Hänninen on voittanut maantiepyöräilyn alle 23-vuotiaiden MM-pronssia Itävallan Innsbruckissa.

Maantieajon MM-kultaa sai Sveitsin Marc Hirschi, joka karkasi kisan viimeisen lenkin lopulla pitkässä alamäessä mestarilliseen irtiottoon.

Hänninen ratkoi himmeämpien mitalien kohtalon loppukirissä Belgian Bjorg Lambrechtin kanssa. Ruokolahtelainen näytti jo olevan kirissä voitolla, mutta Lambrecht jyräsi viime metreillä renkaansa edelle ja nappasi MM-hopeaa.

Lambrecht ja Hänninen ylittivät maalilinjan 15 sekuntia voittajan jälkeen.

Kilpailu oli tapahtumarikas. Kun maaliin oli matkaa 20 kilometriä, Ukrainan Mark Padun ja Sveitsin Patrick Müller olivat 30 sekunnin etumatkalla pääjoukosta.

Karkulaiset ajettiin seuraavassa nousussa kiinni, minkä jälkeen Hirschi, Hänninen ja Lambrecht irtosivat muista ja mittelivät mitaleista lopulta keskenään.

Alle 23-vuotiaiden MM-mitalit ratkottiin 179,5 kilometrin kisassa, jossa nousumetrejä kertyi 2900.

Kilpailuun starttasi 178 ajajaa 52 maasta. Suurilla pyöräilymailla oli kuuden ajajan joukkueet, mutta Hänninen oli kisan ainoa suomalainen, mikä nostaa suorituksen arvoa.

MM-mitali on jatkoa Hännisen kirkkaalle kaudelle, joka on sujunut tulosten valossa mainiosti. Näytöt auttavat häntä lähitulevaisuuden sopimusneuvotteluissa, joissa lajiväki on arvellut suomalaisen olevan vahvoilla.

Hänninen kilpailee ranskalaisessa Team Ecselissä, jonka kotipaikka on Saint-Étienne. Hän on imatralaisen Tainionkosken Tähden kasvatti ja edustaa nykyisin kotimaassa lahtelaista TWD-Länkeniä.