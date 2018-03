Olli Ahonen ja Siiri Kaijansinkko hiihtivät nuorten SM-mitaleille Imatran Urheilijoiden Olli Ahonen varmisti sunnuntaina Tampereella mitalin neljäntenä peräkkäisenä vuonna. Lappeen Riennon Siiri Kaijansinkko otti toisen mitalinsa hiihtämällä mestariksi 17-vuotiaiden 15 kilometrillä. Anu Pakarinen Huhtikuun alussa Olli Ahonen kilpailee aikuisten SM-kisoissa Taivalkoskella. Kuva on Imatran Urheilijoiden uudenvuoden hiihdoista.

Ei kautta ilman mitalia nuorten SM-hiihdoista. Näin voisi sanoa Imatran Urheilijoiden Olli Ahonen, joka varmisti sunnuntaina Tampereella mitalin neljäntenä peräkkäisenä vuonna.

Putki alkoi kotikisojen sprinttimestaruudesta 2015, jatkui Valkeakoskella 17-vuotiaiden perinteisen tyylin 20 kilometrin hopealla ja myös viime vuonna tuli hopeaa Äänekoskelta.

Tampereella 30 kilometrin kilpailussa edelle ehti vain Vuorisen veljeskolmikon keskimmäinen Lassi 20-vuotiaiden sarjassa ajalla 1.17.31,2. Ahonen hävisi 9,3 sekunnilla yhteislähtökilpailussa.

— Saimme kärkikolmikon irti muista vuorovedolla hieman puolimatkan jälkeen. Hieman ennen maalisuoraa sitten selvisivät järjestykset, Imatran lukiossa ylioppilaskirjoituksiin seuraavaksi keskittyvä Ahonen sanoi.

Huhtikuun alussa on vuorossa aikuisten SM-kisat Taivalkoskella ja sitten meno armeijaan Kainuun Prikaatiin.

— Tavoitteena on edetä sprintissä jatkoon ja ottaa viestissä mitali, meillä lienee aika hyvä joukkue. Siinä on Lari Lehtonen, Vesa Kallio ja Olli Jarva. Sitten on sunnuntaina edessä uran ensimmäinen viisikymppinen, sanoo vielä ensi vuonnakin 20-vuotiaiden sarjassa hiihtävä Ahonen.

Päivän päätteeksi Lappeen Riennon Siiri Kaijansinkko otti toisen mitalinsa, kun aika 46.15,6 toi mestaruuden 17-vuotiaiden 15 kilometrillä. Kouvolan Sara Niittyviita jäi noin kilometri ennen maalia riittävän kauas taakse.

— Tiesin, että Sara pitää vauhtia alussa. Itsellä oli huono lähtö, jäin pussiin. Muutaman kilometrin päästä olin jo hyvissä asemissa. Olen tosi tyytyväinen tähän viikonloppuun, perinteinen on ollut yleensä vahvempi tyyli ja lauantaina tuli vapaallakin mitali, Kaijansinkko sanoi.