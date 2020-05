Teemu Varis johtaa eteläkarjalaisten kehittämää CoachToolsia kohti kansainvälistymistä – Valmennussovelluksen kysyntä kasvaa nyt vauhdilla, kun Suomen urheiluseurat digiloikkaavat porukalla

Poikkeuksellinen kevät on tuonut poikkeuksellisia mahdollisuuksia Teemu Variksen ja kumppanien rakentamalle CoachTools-etävalmennusalustalle.

– Viimeiset neljä viikkoa meille on tullut tuhat uutta käyttäjää per viikko. Kasvuvauhtimme on ollut viimeisen kuukauden tosi kova, Varis kertoo.

Eteläkarjalainen tiimi oli ehtinyt jalostaa mobiilisovellustaan kaupallisessa mittakaavassa jo kahden ja puolen vuoden ajan, kun kokoontumisrajoitukset ja liikuntapaikkojen sulkemiset syöksivät suomalaisenkin urheilun uuteen aikaan.

CoachToolsia on kehitetty eri urheilulajien käyttäjien avustuksella. Se oli valmis vastaamaan huutoon, kun lajiliitot, urheiluseurat, valmentajat ja urheilijat alkoivat etsiä joukolla konsteja toimintansa jatkamiseen etänä.

– Pakko on paras motivoija. Kun vaihtoehtoa ei ole, myös sen kynä ja paperi -miehen pitää miettiä uusia asioita.

CoachToolsin myynnistä ja markkinoinnista vastaava Simo Kettunen muistuttaa, että tarve etävalmennuksen työkaluille on ollut olemassa jo pitkään.

– Ihmisillä seuroissa on nyt aikaa perehtyä näihin vaihtoehtoihin. Tavallisesti on helppo sanoa, ettei sitä ole, Kettunen toteaa.

Joonas Tapaninen Imatralainen sovelluskehittäjä Ari-Pekka Piiparinen on myös Kanadan miesten salibandymaajoukkueen videovalmentaja. Arkistokuva.

CoachTools sai alkunsa viitisen vuotta sitten, kun Teemu Variksen veli Tomi Varis alkoi rakentaa harjoituspankkityökalua salibandyyn omien tarpeidensa pohjalta.

Teemu Varis hyppäsi kehitystyöhön mukaan nelisen vuotta sitten ja on nyt toimitusjohtaja Plan&Care Sports Oy:ssä, joka rekisteröitiin sovelluksen taustayhtiöksi elokuussa vuonna 2017.

– Totesimme, että olimme sellaisessa kypsyysasteessa, että hommaa kannattaa alkaa viedä asiakkaille.

Varikset ja Kettunen ovat salibandyssa Ruokolahden Rajun kasvatteja. CoachToolsin teknologiajohtaja ja pääkehittäjä Ari-Pekka Piiparinen on puolestaan salibandyvalmentaja naapurista Imatralta.

Neljä vuotta sitten CoachTools teki tarkan markkinointitutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, miksi silloiset saman alan ohjelmat eivät olleet lähteneet lentoon.

Kävi ilmi, ettei ohjelmia ollut suunniteltu mobiileiksi, eivätkä ne olleet riittävän helppokäyttöisiä. Tähän rakoon CoachToolsin väki halusi iskeä.

– Lisäksi ohjelmamme on tehty alustaksi, johon käyttäjät voivat luoda sisältöä ja johon ajan myötä kertyy dataa.

Valmentajat voivat viedä harjoitusohjelmat esimerkkivideoineen urheilijalle, joka katsoo ne, kuittaa ne tehtyään ja antaa palautteen.

– Valmentajille kertyy urheilijaryhmältään tietoa, ja he pystyvät antamaan palautetta takaisin.

Arkivalmennuksessa tarvittavien toimintojen lisäksi ohjelmaan kerätään tietoa esimerkiksi urheilijan kokonaiskuormituksesta.

Tästä hyötyvät joukkueet, jotka ovat mukana toista tai kolmatta vuotta.

– Kesätreenien alussa he pystyvät katsomaan viime vuoden kuormitusraporttia ja harkitsemaan sen pohjalta, tehdäänkö tänä vuonna jotain toisin.

Erilaisista urheilija- ja joukkuepoluista kertyy CoachToolsille tietoa, jonka yritys on valmis valjastamaan tulevaisuudessa kotimaisen urheilun käyttöön vaikka Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja Olympiakomitean avulla.

– Koko järjestelmämme on rakennettu niin, että dataa pystytään anonymisoimaan ja tuomaan kansalliselle tasolle, Varis kertoo.

Ensimmäiset uudet markkinat löytyvät todennäköisesti akselilta Ruotsi–Saksa–Sveitsi, joihin lähdemme panostamaan seuraavaksi. — Teemu Varis

Rippe Riikonen Teemu Varis ja Simo Kettunen valmensivat Esport Oilersia, kun espoolaisjoukkue pelasi Joensuun Josbaa vastaan harjoitusottelun Imatran urheilutalolla 2014.

Kun kilpaurheilijoiden sielut alkoivat roihuta sovelluskehityksen eteen, jälki on ollut sen mukaista.

– Olen vähän sellainen persoona, että jos jotain tehdään, se tehdään mahdollisimman hyvin ja isosti. Tavoitteet on asetettu korkealle, Teemu Varis toteaa.

Kettunen havainnollistaa, että urheiluseuroilla on usein monenlaisia ohjelmia käytössään.

– Etenkin jalkapallossa, jossa isoimmilla seuroilla on kahdeksankin eri softaa. Haluaisimme, että yhdellä alustalla on mahdollisimman paljon. Matkaa on vielä siihen, että meillä on kaikki.

Ohjelman haluttiin toimivan paitsi yksilö- ja joukkueurheilijoiden valmennuksessa myös kokonaisten urheiluseurojen toiminnassa.

Variksen mukaan koko urheiluseuran ohjaus muuttuu digitaaliseksi, siinä missä ennen pidettiin valmentajailtamia, tai valmennuspäällikkö soitteli valmentajille vinkkejä.

– Näillä me pärjäämme kilpailussa aika hyvinkin, Varis toteaa.

Varis näkee samojen etävalmennuksen ongelmien toistuvan joka puolella maailmaa. Toisaalta se, mikä toimii Suomessa, toimii muuallakin.

Lisäksi suomalainen valmennusosaaminen on perinteisesti maailmalla arvostettua.

Tämän vuoden CoachTools keskittyy toimimaan Suomessa, mutta katse on jo maan rajojen tuolla puolen.

– Ensi vuonna on ensimmäiset isommat lähdöt maailmalle. Ensimmäiset uudet markkinat löytyvät todennäköisesti akselilta Ruotsi–Saksa–Sveitsi, joihin lähdemme panostamaan seuraavaksi.

AOP/Timo Korhonen Esport Oilersin päävalmentaja Teemu Varis (toinen vas.) poseerasi Suomen cupin puolivälieräparien arvontatilaisuudessa Helsingissä maaliskuussa 2015.

Teemu Varis on nykyisin Lahdessa, Hollolassa ja Hämeenlinnassa toimivan salibandyseura LASBin urheilutoimenjohtaja, mutta teki myös kymmenen vuoden uran IT-alan johtotehtävissä Signal Partnersilla.

– Ymmärsin taustani vuoksi, miten paljon asioita valmennuksessa voisi tehdä halvemmin.

Kettusen tausta on sähköalalla. Hän on toiminut kuusi–seitsemän vuotta myyntipäällikkönä Espoossa, Helsingissä ja Lappeenrannassa.

– Teemu tiesi minut henkilönä. Hän on raahannut minua peli- ja valmennushommissa pitkin Suomea, Turusta Espooseen.

Kettusta motivoi CoachToolsissa nähdä, kuinka yritys kasvaa ja kehittyy. Viiden vuoden päästä tavoite on olla mahdollisimman suuri ja kansainvälisesti toimiva yhtiö.

– Ihan ilman tavoitteita tässä ei osaa toimia. Tämä projekti antaa sitä, mitä tarvitsee saada.

Toni Degerlund Teemu Varis on yksi suomalaisen huippusalibandyn pitkän linjan kehittäjistä. Pelaajana hän edusti Ruokolahden Rajua divarissa ja lappeenrantalaista NST:tä Salibandyliigassa. Arkistokuva.

Nuoret urheilijat ovat tottuneet oppimaan ja omaksumaan uusia asioita ruudun välityksellä jo peruskoulussa.

Mobiililaitteen hyödyntäminen urheiluharrastuksessa ja urheilijana kehittymisessä on monille luontevaa ja asia, jota he myös odottavat toimintansa tueksi saavansa.

– Kynä ja paperi -aikaa aina eläneille valmentajille siirtymä voi olla haastava. Uudet sukupolvet kommunikoivat mobiilissa koko ajan, Varis toteaa.

Etä- ja lähivalmennus täydentävät toisiaan. Uudet työkalut voivat myös tehostaa valmentajan arkea.

Varis ottaa esimerkiksi tilanteen, jossa valmentajan pitää antaa joukkueen 20 pelaajalle ottelupalaute.

– Jos otan jokaisen pelaajan palaveriin, minulla menee vähintään kymmenen minuuttia per pelaaja. Kun se kerrotaan 20:llä kauden jokaisessa 50 ottelussa, tehtävä on mahdoton.

CoachToolsin tiimi ymmärsi myös nopeasti, että valmentajien perustarpeet ovat hyvin samanlaisia urheilulajista riippumatta.

Ohjelman perustoimintoina ovat pysyneet valmennuksen suunnittelu sekä vuorovaikutus urheilijan kanssa, eli keinot kuunnella, kerätä palautetta ja osallistaa urheilijaa itsensä kehittämiseen.

Resepti on toiminut. Salibandykumppanien lisäksi CoachToolsia käyttävät muun muassa jääkiekossa liigaseura Lahden Pelicans, SaiPan A–C-juniorit, Imatran Ketterän Mestis-mestarit sekä lentopallon naisten Mestaruussarjajoukkue LP Kangasala.

Tänä keväänä Tennisliitto hankki ohjelman maajoukkuevalmennettavilleen. Tiistaina yritys sai Voimisteluliiton kautta ensimmäisen yhteyden 38 voimisteluseuraan.

– Ei tosiaan voi enää sanoa, että olemme vain salibandyssä. Vähän yllättäenkin tulee aina jostain joku, että kaveri kertoi tällaisesta ja uusi laji onkin sitten ringissämme, Kettunen kertoo.