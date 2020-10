PEPOn viimeiset kotiottelut seurataan maski kasvoilla, maskivaatimus koskee 15-vuotiaita ja sitä vanhempia katsojia

PEPO Lappeenranta ottaa käyttöön maskipakon viimeisissä kotiotteluissaan. Päätös seuraa Suomen palloliiton suositusta. Maskivaatimus koskee 15-vuotiaita ja sitä vanhempia katsojia.

Lilapaitojen miesten edustusjoukkueella on jäljellä vielä kaksi ottelua jalkapallon Kakkosessa. Lahden Reipas saapuu Lappeenrantaan lauantaina ja lohkokärki PK-35 viikon kuluttua lauantaina.

Ottelut pelataan Sammonlahden tekonurmella, koska Kimpisen kentän luonnonnurmi ei kestä enää jalkapallon pelaamista tämän vuoden puolella.

Huominen Reipas-ottelu on PEPOlle erittäin tärkeä, sillä voitolla lilapaidat säilyttäisivät pienet mahdollisuudet sarjanousuun elossa. Vahvan syyskauden pelannut PEPO on A-lohkossa toisena, viisi pistettä PK-35:n takana, kun jäljellä on kolme kierrosta.