Elmeri Kaksonen ja Mario Grman ovat palanneet SaiPan vahvuuteen, puolustaja Kasperi Torikka lainataan Mestikseen

SaiPan loukkaantuneiden lista alkaa olla tyhjä. Elmeri Kaksonen ja Mario Grman ovat palanneet joukkueen vahvuuteen, kertoo SaiPa viikkotiedotteessaan.

Aktiivipelaajista sairastuvalla on ainoastaan Emil Oksanen, jonka tilannetta seurataan päivä kerrallaan. Alkukaudesta loukkaantuneen Micke Saaren kausi on ollut jo pitkään paketissa.

SaiPalla on melkein viikon tauko peleistä. Perjantaina keltapaidat kohtaavat vieraissa Vaasan Sportin, joka siirtyi viikonvaihteessa Risto Dufvan komentoon. Lauantaina SaiPa mittaa liigakärki Kärppien vireen Oulussa.

SaiPa on myös lainannut puolustaja Kasperi Torikan Rovaniemen Kiekon Mestis-joukkueeseen. Lainapesti kestää joulutaukoon asti.

Tällä kaudella Torikka on pelannut A-nuorten SM-liigaa 19 ottelua tehopistein 3+11=14. Lisäksi hänelle on kirjattu viisi Suomen cupin ottelua Ketterässä. Urallaan Torikka on pelannut 35 liigaottelua SaiPassa pistein 0+1.