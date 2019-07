Kolumni: Catz on operoinut Korisliigan suurimmalla budjetilla, mutta nyt joukkueesta puuttuvat pelaajat

Kuusi kultaa kumartanut Lena Reshetko jysäytti naisten Korisliigan kovimman uutispommin ja yllätti myös Catzin. Uusien haasteiden hakeminen 19 Catz-kauden jälkeen on luonnollinen askel varsinkin, kun Lappeenrannassa pakka on täysin levällään.

Viime kaudella Reshetko tuli äitiysvapaalta helmikuussa helpottamaan Catzin pelaajapulaa. Uusi ilme ja joukkue taas finaaliin, jonka tosin Peli-Karhut naarasi itselleen viidennessä ottelussa.

Auttamatta myöhässä

Catzin edustusryhmän puheenjohtaja Markku S. Korpela kertoi toukokuussa, että tarkoitus on panna ”iso remmi päälle” paljon aikaisemmin kuin edelliskaudella. Vuosi sitten Mika Haakanan jatko ja ensimmäinen amerikkalaiskiinnitys julkistettiin kesäkuun lopussa. Nyt päävalmentajan jatkosopimuksesta kerrottiin 12.7.

Urakka on kotimaisten pelaajien osalta haastava, koska kaikki työ on auttamatta myöhässä.

Pelaajapuolella ensimmäinen ja ainoa nimi on toistaiseksi oma kasvatti Roosa Kosonen, mikä julkistettiin pari päivää myöhemmin. Haakana kertoi perjantaina, että neljälle kotimaiselle pelaajalle on jätetty tarjous ja sen päälle tarvitaan kolme amerikkalaispelaajaa. Urakka on kotimaisten pelaajien osalta haastava, koska kaikki työ on auttamatta myöhässä.

Rahalla ei houkutella

Catzin budjetti oli viime kaudella 176 000 euroa ja palkkakulut 89 000. Se oli Koripalloliiton kausifaktan perusteella naisten Korisliigan suurin budjetti. Lähes samalla tasolla operoivat PeKa ja Honka. HyPo ja ToPo eivät palkkabudjettiaan kertoneet.

Liigalisenssiä varten taloustiedot on annettava liitolle, mutta summia ei voi suoraan verrata, ainoastaan suuruusluokkaa. Seurojen tavat kirjata kulunsa ovat kirjavat.

Kun Catzin palkkabudjetista vähentää oto-valmentajan ja ulkomaalaisten pelaajien kulut, jää kotimaiselle kaartille kulukorvauksien verran jaettavaa. Ainakaan rahalla ei kotimaisia korisliigan pelaajia Lappeenrantaan houkutella.

Yhdysvaltojen yliopistot ja Koripalloliiton sydänkäpy, Mäkelänrinteen urheilulukio imevät ennätysmäärän nuoria suomalaispelaajia, ja joukkueen kasaaminen naisten amatööriliigaan on vaikeampaa kuin koskaan aiemmin.

Nuorille ovet auki

Reshetkolla kotkalaiset nousivat naisten Korisliigassa taas mestaruuden tavoittelijaksi. Kuumin ehdokas on Forssa, joka on kasannut kovan kotimaisen kaartin. Lähes Reshetkon tasoinen siirto oli Taru Tuukkasen ja Henna Salomaan hankinta Hyvinkäältä Forssaan. Sinne matkaavat myös Catz-taustainen Anni Mäkitalo, joka palaa Saksasta ja viime kaudella Lappeenrannassa pelannut Petra Noponen.

PeKan Roope Mäkelän käsissä on puolestaan jo kaksi amerikkalaista ja vahva viisikko kotimaisia pelaajia.

Mika Haakanalla on ringissä Roosa Kosonen. Divarijoukkuetta vetävän Teemu Turusen kesäryhmässä on kuusitoista nuorta pelaajaa.