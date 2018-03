Radke ja Strömberg toipuneet pelikuntoon, Kaksonen sivuun kokoonpanosta — SaiPa kohtaa runkosarjan viimeisessä vierasottelussa HIFK:n Kai Skyttä Kim Strömbergin loukkaantuminen jäi SaiPan onneksi varsin lyhytkestoiseksi. Strömberg pelaa keskiviikkona Helsingin IFK:ta vastaan. Arkistokuva.

SaiPa ja HIFK iskevät yhteen Nordenskiöldinkadulla Helsingissä keskiviikkona. Molemmilla joukkueilla riittää vielä ottelussa panosta, sillä molemmat tavoittelevat yhä nousua paremmille sijoituksille sarjataulukossa.

SaiPan mahdollisuudet taulukossa ylöspäin ovat kuitenkin lähinnä teoreettiset. Joukkue on neljä pistettä KalPaa perässä, kun molemmilla joukkueilla on pelaamatta kaksi ottelua. Tasapisteissä pidemmän korren ja kuudennen sijan veisi kaksikosta KalPa, sillä se on kerännyt enemmän kolmen pisteen voittoja.

Niinpä ainoastaan voitto, mieluummin varsinaisella peliajalla riittää keskiviikkoiltana lappeenrantalaisille pitämään mahdollisuudet suoraan puolivälieräpaikkaan elossa.

SaiPa lähtee otteluun lievästi varamiehisenä, vaikka alkuviikolla loukkaantuneiden listalle merkityt hyökkääjät Kim Strömberg ja Roy Radke jäälle pääsevätkin.

Uutena nimenä poissa kokoonpanosta on hyökkääjä Elmeri Kaksonen, jonka tilannetta seurataan päivä kerrallaan. Sivussa on myös puolustaja Lasse Lappalainen, joka huilasi jo edellisen ottelun KooKoota vastaan.

Vielä viikonloppuna kakkosvahdiksi pukenut Jussi Markkanen ei ole kokoonpanossa. Anssi Löfman, Per Savilahti-Nagander ja Lauri Taipalus parantelevat vammojaan.

HIFK kohun keskeltä peliin

Viidentenä olevan HIFK:n tilanne on mielenkiintoisempi. Se voi yhä nousta taulukossa ylöspäin kiinni puolivälierien kotietuun tai pudota alaspäin kuudenneksi. Matkaa nelossijan Jypiin on neljä pistettä ja kuutossijan KalPaan kaksi pistettän. HIFK on pelannut yhden ottelun muita vähemmän.

HIFK on ollut kohun keskellä viimeiset päivät keskushyökkääjä Juhani Tyrväisen ja osin Micke-Max Åstenin toilailuiden takia.

Tyrväinen sai tiistaina kuuden ottelun pelikiellon viime lauantain Kärpät-ottelussa Kristian Vesalaisen polveen kohdistamastaan poikittaisesta mailasta. Tyrväinen ei näin pelaa runkosarjan kolmessa viimeisessä eikä pudotuspelien kolmessa ensimmäisessä ottelussa.

Åstenille Liigan kurinpito langetti neljän ottelun pelikiellon perjantaisesta, Kärppien Mikko Niemelän kauden päättäneestä polvitaklauksesta.

Ottelu HIFK-SaiPa alkaa Nordenskiöldinkadun jäähallissa keskiviikkona kello 18.30.

SaiPa tänään

Hyökkääjät

Ahti Oksanen — Cody Kunyk — Curtis Hamilton

Joni Nikko — David Goodwin — Topi Nättinen

Kim Strömberg — Ville Koho — Roy Radke

Valtteri Virkkunen — Saku Salminen — Arttu Likola

Puolustajat

Vladimir Denisov — Henry Maarnela

Kalle Maalahti — Jere Sneck

Urho Vaakanainen — Brett Carson

Sebastian Sjöholm

Maalivahdit

Frans Tuohimaa

(Niclas Westerholm)