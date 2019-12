SaiPa lainaa NHL:ään varattua Mäntykiveä Ketterään

SaiPa lainaa Matias Mäntykiven Imatran Ketterän käyttöön. 18-vuotias hyökkääjä on hallitsevan Mestiksen mestarin matkassa joulutaukoon 20.12. asti.

Ketterällä on Mäntykiven laina-aikana viisi ottelua, joista seuraavana keskiviikkoinen kotiottelu Jokipoikia vastaan. Mäntykivi on nostettu pelaavaan kokoonpanoon.

Mäntykivi on tällä kaudella pelannut Liigassa 17 ja Mestiksessä 3 ottelua. SaiPa-paidassa tehotilastoihin on merkitty 2 maalia ja Ketterän nutussa 2 syöttöpistettä. Hän on Boston Bruinsin NHL-varaus kesältä 2019.