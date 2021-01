Imatran Ketterän yt-neuvottelut päätökseen: Ei tarvetta lomautuksille

Säästöille on löydetty muita keinoja.

Imatran Ketterän yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Ketterä tiedottaa nettisivuillaan, että neuvotteluissa on löydetty pelaajien ja henkilöstön kanssa yhteisiä keinoja lisärahoituksen hankkimiseksi seuralle. Samalla on löydetty säästökohteita.

Näiden päätösten vuoksi seuralla ei ole tarvetta lomautuksiin.

Ketterän urheilujohtaja Turkka Partanen toteaa seuran verkkosivuilla tiedotteessa, että neuvottelujen tavoitteena oli turvata pelaajien ja henkilöstön toimeentulo sekä antaa pelaajille mahdollisuus jatkaa maksimaalista harjoittelua ja kehitystä vaikeasta tilanteesta huolimatta.

– Joulukuun aikana olemme löytäneet yhdessä keinot miten pystymme muodostamaan lisärahoitusta sekä myös säästöjä toiminnallemme ja näin ollen pystyimme välttämään lomautukset, Partanen kertoo seuran verkkosivuilla.

Mestiksessä pelaava Ketterä aloitti yt-neuvottelut, koska koronapandemiasta johtuneet rajoitukset ja ottelutuottojen menetykset pienensivät seuran tuloja. Koko maassa tiukentuneiden koronarajoitusten vuoksi Mestis on ollut keskeytettynä marraskuun lopulta saakka. Etelä-Karjalassa yli 20 henkilön kokoontumiskielto jatkuu tammikuun loppuun asti.