LUM ja PEPO jättivät kaupungille oman listan Kimpisen vaatimista uudistuksista, PEPO toivoo miesten joukkueelleen omaa pukutilaa kuten SaiPalla on Kisapuistossa Kimpisen pääkäyttäjäseurat toivovat Lappeenrannan kaupungilta toimenpiteitä urheilukentän tilojen kohentamiseksi. Pekka Hölkki Jussi Utriainen voitti 5000 metrin juoksun Lappeenrannan Kalevan kisoissa vuonna 2007. Kuvassa taustalla näkyy LUM:n rakentama palveluteltta. Kimpisen urheilukentällä ei ole kiinteitä yleisöpalvelutiloja.

Yleisurheiluseura Lappeenrannan Urheilu-Miehet ja jalkapalloseura PEPO Lappeenranta haluavat Kimpisen urheilukenttää kehitettävän yleisötapahtumille paremmaksi. Kimpisen pääkäyttäjäseurat ovat jättäneet puheenjohtajiensa Mauri Auvisen ja Kari Sunisen allekirjoittaman listan kentän kehitystarpeista Lappeenrannan kaupungille.

PEPOn Sunisen mukaan Kimpisen infrastruktuuri ei tue tapahtumien järjestämistä riittävästi.

— Asiakkailta, eli katsojilta ja yritysvierailta, on tullut toiveita, kuinka olosuhteita ja siten heidän viihtyvyyttään voisi parantaa. Nykyisin jokaiseen tapahtumaan joutuu rakentamaan katoksia, myynti- ja vierastiloja, mikä on aika raskas prosessi ja työllistää talkoovoimaa, Suninen toteaa.

LUM:n Auvisen mukaan Kimpistä pitää kehittää, sillä se tulee olemaan yksi Lappeenrannan pääliikuntapaikoista ja monenlaisten tapahtumien käytössä myös tulevaisuudessa.

— Kimpisen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä voi parantaa pienilläkin asioilla, Auvinen toteaa.

Aurinkokatsomoon yleisöpalvelutilaa

Kaupungille jätetyssä esityksessä todetaan, että seurat pitävät takasuoran katsomon yleisöpalvelutilojen rakentamista tärkeämpänä kuin pääkatsomon viimeisen neljänneksen kattamista, jonka kaupunki on suunnitellut tekevänsä ennen vuoden 2019 Kalevan kisoja.

Auvinen suhtautuu asiaan kuitenkin kirjoitettua tekstiä maltillisemmin.

— Voi olla, että sitä on vaikea muuttaa, koska katsomon kattaminen oli ehtona Kalevan kisoja haettaessa. Kaupunki on sitoutunut siihen. Pitkän päälle sekin on hyvä olla katettuna, Auvinen toteaa.

Suninen muistuttaa Kimpisen takasuoran katsomon olevan katsojille paras paikka varsinkin aurinkoisella säällä.

— Mutta siellä ei ole mitään infraa. Houkuttelevuutta voisi parantaa sillä, että siellä olisi edes jotain palvelutilaa.

Auvisen mukaan takasuoran katsomon molemmilla laidoilla olisi sopivat paikat palvelurakennuksille.

— Ne voisivat olla puukehikkoja, jotka seurat kokoaisivat talkoilla perustusten päälle. Ratkaisuissa ei tarvitse ajatella lämmitystä, sillä ne olisivat pelkästään kesäkäyttöön.

Vastaavalla tavalla pesäpalloseura Pesä Ysit kasasi viime vuonna Vanhan kentän laidalle hirsikehikon, mihin se sai kaupungilta tukea 18 500 euroa.

Seurat kaipaavat Kimpiseen myös lisää varasto- ja työtilaa, uutta kiinteää palvelurakennusta pääkatsomon edustalle sekä videotaulua kentän laidalle.

Lisäksi PEPO toivoo miesten edustusjoukkueelleen omaa pukutilaa, jonka mallina voisi esityksen mukaan käyttää SaiPan liigajoukkueen pukutilaa Kisapuiston pääjäähallissa.

Pienempinä tarpeina seurat listaavat äänentoiston parantamisen sekä pääkatsomon yläreunan ja katon välissä olevan aukon tukkimisen esimerkiksi tuulensuojamuoveilla.

Kustannukset avoinna

Auvisen mukaan seurat eivät ole tehneet tarkkaa laskelmaa siitä, kuinka paljon esitetyt toimenpiteet maksaisivat yhteensä.

— Puhutaan kuitenkin varmaan kymmenistä tuhansista euroista, jotka on mahdollista saada helpommin vuosittaisiin budjetteihin, Auvinen sanoo.

Sunisen mukaan on tärkeintä, että kaupungin päättäjät tuntevat Kimpisen käyttäjien toiveet ja tarpeet.

— Jos Kimpisen kehittämiseen käytetään lähivuosina miljoona euroa, mihin se kannattaa käyttää.

Ovatko LUM ja PEPO harkinneet rakentaa lisätiloja Kimpiseen yhteistyössä omilla rahoillaan?

— Sitä ei ole vielä harkittu. Enemmänkin on ollut puhetta, että talkoohommina pystyisimme näitä kokoamaan, jos kaupungilta saa materiaalin, Auvinen sanoo.

— Jos siihen joudutaan, että asiat eivät mene muuten eteenpäin, sitten pitää jotain tehdä. On sääli, jos siihen joudutaan. Se tuntuisi ristiriitaiselta, jos kaupungilla on kuitenkin miljoonia käyttää liikuntapaikkarakentamiseen, Suninen sanoo.