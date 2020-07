Viipurin Golf on monena vuonna hakenut ja saanut poikkeusluvan kanadanhanhien ampumiseen golfkentällä. Myös tälle kesälle lupia on saatu. Alkuviikolla haulikko tärähti pelaajien yllätykseksi yhdellä väylällä, kun kenttä oli vielä auki ja pelaajia muilla viheriöillä.

Miksi kanadanhanhia ammutaan Tuosassa samaan aikaan kun kentällä pelataan, Viipurin Golfin toimitusjohtaja Kari Kalin?

– Kuulin tapauksesta itsekin ja siinä oli katsottu, ettei lähettyvillä ollut yhtään pelaajia. Toisella puolella kenttää heitä oli. Meillä on kentän ala 50 hehtaaria, josta on 24 hehtaaria leikattua, että kyllä siellä mahtuu...ja se oli iltasella. Kaveri, joka ihan laillisesti ja ammattimaisesti on hoitanut hommaa, katsoi, ettei siitä ollut kenellekään vaaraa.

– Se oli sellainen yksilö, josta hän oli soittanut poliisille, että hanhi on siipirikko ja kysynyt ja saanut luvan lopettaa sen. Eläin kärsi siellä.

– Joskus kun näitä ammutaan, se kyllä hoidetaan sellaiseen aikaan, ettei täällä todellakaan ole ketään. Illalla myöhään tai aamulla aikaisin.

Hanhien ampuja kulkee kentällä haulikko golfbägissään, miten muut asiakkaat siihen suhtautuvat?

– En ole itse nähnyt sellaista. Se ei nyt ei ehkä ole sopivaa, vaikka ei se varmaan ladattuna ole. Jos näen hänet, sanon varmaan, ettei se nyt sopivaa ole.

Syödäänkö ammutut hanhet golfkentän syystalkoissa vai mihin ne päätyvät?

– En itse asiassa edes tiedä, mihin ne päätyvät. En minä ainakaan ole syönyt hanhea koskaan.

Kuinka monta kaatolupaa Tuosassa ja Kahilanniemessä on tänä kesänä.

– Nyt jos muistan oikein, onkohan niitä neljä vai kuusi, en muista ihan tarkkaan ulkoa sitä. Keväällä on ollut joku 4–6 ja sitten on syksyllä osa. Määrä on kyllä tosi pieni. Se on tietysti poikkeus, jos on joku siipirikko. Se on vähän eläinrääkkäystäkin, jos sellaisen annetaan siellä kitua.

Hanhia ammutaan pelottelumielessä, tehoaako se?

– Se tehoaa hetkellisesti kyllä, se on huomattu. Keväällä kun niitä ammutaan, kyllä ne myöhemmin tuohon palautuvat, mutta kesällä niitä ei ole.

Miten paha ongelma hanhet golfkentälle ovat?

– Aika paljon on isoja jätöksiä, ja ne saattavat levittää jotain tauteja. Pallothan ovat maassa ja pyörivät siellä. Kun pallo tulee korkealta 150–200 metrin päästä, on se hanhellekin vaarallista. Tosi harvoinhan se osuu, en itsekään ole sellaista nähnyt. Vaikka olen yli kymmenen vuotta pelannut tossa, niin en ole koskaan nähnyt osumaa.