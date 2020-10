Lappeenrannan Huhtiniemen tekolumiladun valmistumisen ajankohdan ratkaisee kalenterin sijaan sää.

Liikuntajohtaja Pasi Koistisella on pitkä kokemus tekolumilatujen rakentamisesta. Hänen mukaansa purukerroksen alla tekossä köllöttävä tykkilumi on syytä levittää reitilleen vasta kun maa on jäässä, jolloin lumi ei ala heti sulaa altapäin.

– Johtoajatukseni on, että latu rakennetaan mielummin aavistus liian myöhään kuin liian aikaisin. Meillä ei ole sellaisia lumireservejä, että pystyisimme rakentamaan ladun useaan kertaan, Koistinen toteaa.

Koistinen arvelee, että Huhtiniemessä päästään latutöihin ehkä marraskuun puolivälin jälkeen viikoilla 47 tai 48.

– Viime vuonna kylmä jakso tuli sitä aiemmin, ja ajoituksemmekin osui nappiin. Seuraamme tietysti säätiedotuksia pidemmällä aikavälillä, että onnistuisimme rakentamaan levittämään lumen sopivassa ajankohdassa.

Minna Mänttäri Huhtiniemen tekolumilatu rakennettiin ensimmäisen kerran joulukuussa vuonna 2018. Viime vuonna latu avattiin käyttöön kylmän sääjakson jälkeen jo marraskuun alkupäivinä. Arkistokuva.

Hiihtokoululaisille harjoitusrauha

Alkavalla hiihtokaudella Huhtiniemen tekolumiladun käyttöön tehdään pieni mutta kaivattu muutos.

Ladun vesilaitoksen puoleinen pää suljetaan yleiseltä käytöltä lasten ja nuorten hiihtokoulujen ajaksi.

Aiemmin hiihtokoululaiset ja kuntohiihtäjät käyttivät koko latua samaan aikaan.

Ladun tasamaaosuus on avoinna kaikille käyttäjille myös hiihtokoulujen harjoitusaikoina.

– Lapset saavat käydä hiihtokoulua rauhassa, eikä yhteentörmäyksiä ladun muiden käyttäjien kanssa tule. Periaate on sama kuin harjoitusvuoroilla kaikilla muillakin liikuntapaikoilla.

Huhtiniemen tekolumilatu on Koistisen mukaan nykymuodossaan jotakuinkin paras mahdollinen tämän päivän tilanteeseen, kun uusi valaistuskin valmistunee vielä syksyllä.

– Kustannukset nousevat, jos tekolumilatua pidennetään. Toivotaan, että luonnonlunta tulee ja hiihtäjät pääsevät myös varsinaiselle latuverkostollemme.

Huhtiniemen tekolumilatu maksaa kaupungille vuodessa noin 50 000 euroa. Suurin osa kuluista kertyy, kun kasa avataan ja lumi levitetään latupohjaksi. Ladun käyttömaksu on ollut vapaaehtoinen.

Kalle Sipiläinen Huhtiniemessä tykitettiin helmikuun alussa lunta, joka säilöttiin sahanpurukerroksen alle ja levitetään vuoden lopussa latupohjaksi.

Huhtiniemen latu on yltänyt tavoitteeseensa

Huhtiniemeen on rakennettu tykkilumilatu kahtena viime talvena. Koistisen mukaan kaupunki on saanut ladusta paljon positiivista palautetta.

Huhtiniemen perinteiset latureitit ovat olleet mäkineen kuntohiihtäjille jopa pelottavia, mutta tekolumilatu on rakennettu pitkälti tasamaalle niin, että se soveltuu kaikille kuntohiihtäjille.

– Tiettyyn rajaan saakka se palvelee kilpahiihtäjiäkin. Ladulle on saatu monenlaista liikkujaa, mikä on kunnallisen liikuntapaikan tavoitekin. Latu on löytänyt sen liikkujien massan, jota haemmekin.

Hiihtäjille ja liikuntatoimelle on ollut iloinen yllätys, että Huhtiniemen tekolumilatu on pysynyt hiihtokunnossa huomattavan kauan molempina keväinä.

Koistisen mukaan paikan olosuhteet ovat ladulle suotuisat, kun osa reitistä kulkee tuulensuojassa metsässä ja sen vettä läpäisevä maapohja ehkäisee lätäköitymistä.

Varsin sitkeää tekoa on ollut myös Kisapuiston kuntoradalle joka talvi rakennettava hilelatu, jonka pohjamateriaalia kertyy eniten isolta tekojääradalta.

Jasmin Ojalainen Imatran ensilumen latu avattiin viime vuonna 19. lokakuuta. Talvella latua jouduttiin lyhentämään lämpimien olosuhteiden takia. Kuva otettu 14. tammikuuta, jolloin ladulla suksittiin sumussa.

Imatralla pääsee baanalle jo tällä viikolla

Tuttuun tapaan ensimmäisenä Etelä-Karjalassa pääsee hiihtämään Imatralla, jonka ensilumen latu avataan käyttäjille jo perjantaina. Avajaistapahtuma on lauantaina.

Imatralla järjestetään myös Suomen hiihtokauden ensimmäiset kilpailut 31. lokakuuta ja 1. marraskuuta.