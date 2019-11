SaiPa vahvisti puolustustaan ruotsalaisella David Bernhardtilla — "David omaa hyvät kiekolliset perustaidot, ja hän on kokoonsa nähden hyvä liikkumaan"

Ruotsalaispuolustaja David Bernhardt, 21, siirtyy loppukauden mittaisella sopimuksella SaiPaan Ruotsin SHL-liigan Växjö Lakersista.

SaiPan tiedotteessa urheilujohtaja Antti Tuomenoksa kuvailee Bernhardia hyväksi yleispuolustajaksi.

— David omaa hyvät kiekolliset perustaidot, ja hän on kokoonsa nähden (190 cm / 92 kg) hyvä liikkumaan. Hän tuo valmennukselle lisää vaihtoehtoja sekä kilpailua ja vahvistusta puolustukseemme, Tuomenoksa sanoo tiedotteessa.

Bernhardt saapuu Suomeen ja Lappeenrantaan keskiviikkona ja on joukkueen mukana torstaista alkaen. Bernhardt pelaa SaiPassa numerolla 49.

Vasemmalta laukova Huddinge IK:n kasvatti pelasi 14-vuotiaasta asti tukholmalaisen Djurgårdenin junioriorganisaatiossa.

Kaudella 2015—16 Bernhardt voitti Ruotsin A-nuorten liigan puolustajien syöttöpörssin ja oli puolustajien pistepörsissä toinen tehoin 10+28. Kyseinen kausi päättyi Djurgårdenin osalta nuorten Ruotsin mestaruuteen.

Philadelphia Flyers varasi Bernhardtin vuonna 2016 NHL:ään varausnumerolla 199. Hän debytoi SHL:ssä samana vuonna ja pelasi myös vuoden vaihteessa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Kanadassa.

Bernhardt siirtyi kesken viime kauden Djurgårdenista Växjö Lakersiin, jossa hän teki viime kaudella 20 ottelussa tehopisteet 3+4.

Alkaneella kaudella hän on pelannut yhdeksän ottelua ilman tehopisteitä. Växjölla on ollut hankala alkukausi, ja seura on sarjataulukossa toiseksi viimeisenä.

Ruotsalaislehti Expressen ennakoi jo viime viikolla, että Bernhardt on siirtymässä SaiPaan. Hänen peliaikansa ja vastuunsa jäi Växjö Lakersissa tällä kaudella pieneksi.