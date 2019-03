Ketterä varmisti Mestiksen pudotuspelien kotiedun voittamalla kotijäällään Jokipojat kahden kärkipään joukkueen taistelussa keskiviikkona 4—2.

Runkosarjan kärkikuusikosta keskiviikkona oman pelinsä hävinnyt SaPKo on ainoa joukkue, joka voi vielä teoriassa ohittaa Ketterän, mutta sekin vaatisi SaPKolta täydellistä onnistumista ja Ketterältä täydellistä epäonnistumista jäljellä olevissa peleissä. Käytännössä Ketterän sijoitus runkosarjassa on miltei varmasti kolmas.

— Kotietu oli se, mitä lähdimme tähän sarjaan tavoittelemaan. Olemme pelanneet kotona hyvin, joten antaahan se pienen edun meille. Erot sijoilla 3—6 olevien joukkueiden kesken ovat kuitenkin pienet, Ketterän päävalmentaja Matias Lehtonen kommentoi.

Turhat jäähyt verottivat Ketterän hyökkäyspeliä ensimmäisessä erässä. Jokipojat siirtyi johtoon ylivoiman jälkeisestä pyörityksestä, kun Taavi Tiala ohjasi Janne Väyrysen lähettämän vedon maalin edestä verkkoihin.

Hieman paremmalla viimeistelyllä Jokipoikien johto olisi voinut olla isompikin, sillä kiekko kävi avausmaalin jälkeen vielä kahdesti tolpassa.

Joonas Tapaninen Nämä maalijuhlat olivat ennenaikaiset. Maali hylättiin videotarkastuksen jälkeen.

Toisessa erässä maaleja iskettiin tasatahtiin. Ketterän viime pelien kuumimmat pelaajat Aku Kestilä ja Rasmus Hämäläinen jatkoivat pisteputkeaan, kun Kestilä järjesteli paikan Hämäläiselle, jonka laukaus painui yläkulmaan.

Ketterän toinen maali hylättiin

Hetkeä myöhemmin kotijoukkue juhli jo johtomaalia, mutta tuomari levitti kätensä videotarkastuksen jälkeen havaittuaan Henry Maarnelan maalivahdin alueella.

Lauri Huhdanpää yllätti maskissa olleen Karolus Kaarlehdon pelin puolivälin jälkeen, mutta toiselle erätauolle mentiin tasatilanteessa, kun Jesse Juntheikki rusikoi hurjan maalinedustaistelun jälkeen kiekon toistamiseen ohi Niilo Halosen.

Kolmannessa erässä Ketterä oli niskan päällä. Tasainen kiekkoilta ratkesi ylivoimalla, kun Henry Karjalainen ohjasi Samuli Tanhuan laukauksen sisään.

Valtteri Niemi iski viimeisen niitin tyhjään Jokipojat-maaliin.

— Tämä oli kahden kamppailuvahvan joukkueen kohtaaminen. Tuomarit olivat hyviä ja antoivat pelata. Peli olisi voinut lähteä kumpaan suuntaan tahansa, kaverilla oli muutama tolppa ja meilläkin omat paikkamme, Lehtonen näki.

Tonni rikki jäähytilastossa

Ketterä saavutti ensimmäisessä erässä kyseenalaisen rajapyykin, kun imatralaisjoukkue ylitti ensimmäisenä joukkueena 1 000 jäähyminuuttia Mestiksessä. Ketterän jäähymäärää voi pitää korkeana, sillä viime kaudella Peliitat voitti kyseisen tilaston alle 800 jäähyminuutilla.

Joukkuekohtaisen jäähytilaston lisäksi Ketterä on kiinni myös pelaajien jäähykuninkuudessa, sillä Konsta Mesikämmen on pörssiykkösenä kaksi ottelua ennen runkosarjan päätöstä.

Imatralaisjoukkueen pudotuspelien yllä leijuukin kysymysmerkkejä, vaikka pelillinen paketti on kohtuullisen hyvässä kuosissa. Erikoistilanteet ovat pudotuspeleissä ratkaisevassa roolissa, eikä turhiin jäähyihin ole enää varaa. Matias Lehtonen ei kuitenkaan ole tilanteesta huolissaan.

— Jäähymäärä kertoo omalla tavallaan siitä, miten joukkue on rakennettu ja mitkä painoarvot meillä on pelissä ollut. Halusimme olla kamppaileva ja kova joukkue. Kertoo se myös siitä, että on ollut vaikeita hetkiä ja välillä on päästelty höyryjä. Tiedostamme sen, että asia pitää saada nyt siihen kondikseen, ettei jäähyjä tule enää niin paljon. Siitä puhutaan varmasti lisää tulevan kahden viikon aikana.

Ketterän kokoonpanosta puuttui hyökkääjä Valtteri Lipiäinen, joka sai neljän ottelun pelikiellon viime lauantain SaPKo-ottelun päätaklauksesta. Lipiäinen vapautuu pelikiellosta vasta puolivälierien toiseen otteluun.