Imatran Ketterällä Oy:llä koronakevään perintönä kymppitonnien maksurästit: Liikevaihto romahti huhtikuussa 160 000 euroa – "Olemme painaneet hommia ehkä enemmän kuin koskaan ja pystyneet onneksi paikkaamaan kassaa"

Imatran Ketterä Oy:llä on 23 merkintää maksuhäiriörekisterissä. Iso osa veloista on jo hoidettu, ja loputkin rästit on tarkoitus kuitata kesäkuun loppuun mennessä, Turkka Partanen kertoo. Kevään kassakriisistä huolimatta talous on vakaalla pohjalla.