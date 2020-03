Koronakriisi on pysäyttänyt juniorien ohjatut harjoitukset kokonaan joukkuelajeissa.

Ainakin osa seuroista on jo pyrkinyt kannustamaan nuoria omatoimiseen harjoitteluun pakollisen tauon aikana.

– Kuntopiiriä, hölkkää ja vetoharjoituksia ulkona, mitä jokainen nyt pystyy yksinään tekemään, kertoo Lappeenrannan Pesä Ysien toiminnanjohtaja ja vt. junioripäällikkö Ville Lantta.

Lantta tietää, että hänen omalle pesäpalloa harrastavalle tyttärelleen valmentaja on jo laatinut harjoitusohjelmat eri päiville.

Kyseeseen tulevat lähinnä ominaisuusharjoitukset, mutta liikunnallisia ominaisuuksia jokainen tarvitsee toki myös päivittäisessä elämässä.

Vain harvoja lajiharjoituksia on tällä hetkellä mahdollista ja suositeltavaa tehdä tai harjoittelua joudutaan soveltamaan melkoisesti.

– Tiedän, että jotkut ovat käyneet kopittelemassa, kun on ollut sen verran lämmintä päivällä, että on pystynyt heittämään ettei käy käteen. Siinä on hyvä etäisyys toisesta, 10–15 metriä.

Pelikausi lähes

Pelikausi lähestyy myös jalkapallossa.

– Olemme antaneet vinkkejä, mitä voi tehdä, miten harjoitella, mutta ainakaan tällä hetkellä ei ole mitään seurantaa. Toivomme tietenkin, että niitä toteutetaan, kertoo PEPO Lappeenrannan nuorisopäällikkö Timo Valkeapää.

Valkeapää toivoo, että etenkin junioriputken nuoremman pään kotijoukoissa ymmärrettäisiin, että lasten pitää liikkua.

– Koululiikunta, välituntiliikunta ja lajien puolesta tuleva harrastusliikunta jäävät kaikki pois. Se on kyllä pitkälti vanhempien vastuulla nyt.

Arkistokuva pesäpalloleiriltä Imatralta vuodelta 2016.

Totta kai pitää laatia ohjeita myös vanhemmille, jotta jonkinlainen rytmi säilyy harjoittelussa, eikä vain nostella puntteja autotallissa. — Jari Lifländer

Joutsenon Kultsun P15-joukkueen valmentaja Saku Rantalainen toivoo, ettei tauko menisi kotona makailuksi.

– Olemme vielä odottavalla kannalla, mutta ulkona ja lenkillä käymistä ei ole kielletty. Tsemppiviestiä ja ohjeistusta on laitettu, mutta ei viikon tauko vielä kenenkään kehitystä lopeta.

Kiekkokausi päättymässä

Jääkiekkokautta oltaisiin tässä vaiheessa jo päättelemässä kevään turnauksissa. Pian alkaisi siirtyminen kohti peruskuntoharjoittelua.

– Lasten täytyisi tietyt liikuntamäärät saada päivittäin tehtyä, ja nuorempaa päätä on alettu infota tämän viikon aikana. Pyrimme antamaan vinkkejä, millä ne saadaan, kertoo Imatran Ketterän juniorien valmennuspäällikkö Jari Lifländer.

Vaikka tällä hetkellä vietettäisiin normaalistikin välikautta, Lifländerin mukaan tilanne on siinä mielessä poikkeava, että tavallisesti harjoitustauko oli lyhyempi.

Kukaan ei tiedä, milloin arki jälleen koittaa.

– Kannustamme monipuoliseen omatoimiseen liikuntaan, mutta totta kai pitää laatia ohjeita myös vanhemmille, jotta jonkinlainen rytmi säilyy harjoittelussa, eikä vain nostella puntteja autotallissa. Perusjaksaminen ja -kestävyys pitää pysyä yllä, että jaksetaan edes harjoitella, sitten kun harjoitukset jatkuvat.

Osa osaa harjoitella

Vanhemmista kiekkojunioreista osa pystyy harjoittelemaan itsenäisesti jo melko laadukkaasti. Osa tarvitsee ohjelmat, ettei harjoittelu mene liian yksipuoliseksi.

Arkistokuva Luumäen jäähallista.

Vinkkejä ja harjoitusmalleja jääkiekkojuniorit saavat myös jääkiekkoliiton ylläpitämästä Hockeycentre-harjoituspankista.

Sen lisäksi ainakin SaiPassa pyritään luomaan seuran sisäinen harjoituspankki, mutta vallitsevaankin tilanteeseen on reagoitu.

– On sovittu, että kaikille ikäluokille tehdään pieni ohjeistus omatoimiseen harjoitteluun. Se pyritään saamaan eteenpäin tällä viikolla. Ensi viikolla pidetään tilannepäivitys, kertoo SaiPan juniorien valmennuspäällikkö Sami Nikkinen.