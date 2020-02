Catzin rutiini liikaa sarjajumbo HyPolle

Rutiinisuoritus riitti Lappeenrannan Catzille, kun se kohtasi Naisten Korisliigassa viimeiselle sijalle jumittuneen Hyvinkään Pontevan. Catz otti hyvinkääläisistä selvän 82–50 voiton.

Pienen alku yskähtelyn jälkeen Catz sai pelistä kiinni ja viime viikolla ainoasta ulkomaalaispelaajastaan serbialaisesta Kristina Balticista luopunut HyPo putosi kyydistä toisen jakson alussa.

Yksi taas poissa

Hyvinkääläisten tapaan Catz joutui myös pelaamaan ottelun kahdeksalla pelaajalla, sillä Catz tiedotti ottelupäivän aamuna, että alkukauden joukkueessa pelannut Reetta-Sofia Tulkki on jättänyt joukkueen. Sen sijaan vielä viime viikolla loukkaantuneiden kirjoissa ollut Jordan Jones palasi kokoonpanoon, josta joukkueen päävalmentaja Mika Haakana oli luonnollisesti iloinen.

– Siinä mielessä olimme onnekkaita, että saimme Jonesille tälläisen pelin alle. Tulkista emme ehkä saaneet sitä potentiaalia irti, mikä hänessä pelaajana on. Kausi oli hänelle vaikea ja se on pettymys, kun tälläiseen tilanteeseen joudutaan, mutta päädyimme siihen, että tämä on kummankin kannalta paras ratkaisu.

Laaja rintama

Catz karkasi toisella jaksolla hyvinkääläisiltä ja johti ottelua alusta loppuun. Kahdeksasta joukkueen pelaajasta peräti viisi keräsi yli kymmenen pisteen saaliin. Suurimman pistepotin keräsi 16 pistettä nakuttanut Tuulia Timo.

– HyPolle pitää nostaa hattua. Balticin kanssa he kiusasivat vastustajaa joka pelissä 30–35 minuuttia ja taistelivat yhtä sitkeästi kuin tänäänkin, vaikka lähtökohta joukkueen kauteen oli vaikea, kehui Haakana.