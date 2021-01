Veiterä jauhoi ja jauhoi, kun HIFK peruutti suosiolla ottamaan vastaan

Kontrolli oli Veiterälle päivän sana lauantaina. Vieraana käynyt HIFK vetäytyi tiiviissä kymmenen pelaajan rykelmässä alas omalle puolustusalueelle antaen pallonhallinnan suosiolla kotijoukkueelle. Veiterä malttoi jauhaa rauhassa ja virheettömästi riittävät tilanteet voittaen 5–1 (2–0).

Maaleista vastasivat Tero Liimatainen, Ere Verhelä, Esko Liukkonen, Matias Lehtonen ja Samppa Äikäs.

Toinen määräsi, toinen hääräsi

Huolellisen hyökkäyspelin lisäksi voiton takeena oli laadukkaasti luutinut alakerta. Tälle kaudelle uuden pelipaikan liberona omaksunut Juuso Kärmeniemi on ollut läpi kauden varma, ja hoiti roolinsa myös lauantaina moitteettomasti.

– Hallittiin aika hyvin peliä tänään. Ei nyt suvereenisti, mutta määrättiin pelin tempo. Odotettavissa oli, että HIFK valuu ja pitää olla kärsivällinen.

Kun pelit alkaa ratketa, voi vähän noustakin. Ei nyt ihan aina valmennuksen luvalla, vaan pikkuisen voi omia vapauksia joskus ottaa. — Juuso Kärmeniemi

Uusi pelipaikka tuntuu hyvältä

Nimeä ”Sneikki” kentällä totteleva kahdeksannen kauden liigapelaaja on urallaan ollut aina duunaripuolen miehiä. Aiemmin pelipaikka on löytynyt keskikentältä tai puolustuslinjasta, kunnes tälle kaudelle tuli tilaus uuteen rooliin.

– Olen tykännyt tosi paljon liberona olemisesta. Tässä pääsee kunnolla pelaamaan. Jopa yllättävän hyvin pääsin siihen sisään, vaikka alussa oli sijoittumisen kanssa hakemista, mutta kun on pelisilmää, niin homma hoituu, Kärmeniemi kommentoi naurahtaen.

Bandyliigassa pelejä on takana muhkeat 136. Maaleja niissä on kertynyt viisi. Tilastoerikoisuuksiin kuuluu, että jokainen niistä on syntynyt ottelussa, jossa Veiterä on tehnyt vähintään kymmenen maalia.

– Kyllä ne vahvuudet ovat puolustamisessa. Kun pelit alkaa ratketa, voi vähän noustakin. Ei nyt ihan aina valmennuksen luvalla, vaan pikkuisen voi omia vapauksia joskus ottaa.