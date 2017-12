Alkukauden arvio: NST:n miesten prosessi pelata noususta Salibandyliigaan edistyy Kai Skyttä Petteri Puustinen on yksi NST:n alkukauden onnistujista. Hän teki tehot 2+1, kun NST kaatoi liigaseura Westend Indiansin Suomen cupin ottelussa maalein 7-4.

NST on noussut miesten salibandydivarissa karsijasta yhdeksi kärkijoukkueista. Joukkue on voittanut viimeisistä kahdeksasta sarjaottelustaan seitsemän ja on taulukossa viides, vain kolme pistettä johtavaa M-Teamia jäljessä.

Päävalmentaja Perttu Kytöhongan viime kaudella aloittama uudistusprojekti on edennyt tuloksentekovaiheeseen.

— Koko joukkue puhuu jo samaa kieltä. Meillä on kohtuullisen hyvä yhteinen ajatus siitä, miten pelata eri tilanteissa erilaisia vastustajia vastaan, Kytöhonka sanoo.

Isoja korjattavia kokonaisuuksia on yhä vähemmän.

— Nyt puhumme yksityiskohdista, joskin tärkeistä sellaisista. Totta kai korjattavaa löytyy aina. Hyvistäkin asioista löydetään kyllä kehitettävää.

Viime kevään alle 19-vuotiaiden maailmanmestari Joonatan Kovanen on tehnyt 14 ottelussa 22+10=32 pistettä. NST:n maalipörssissä seuraavina ovat Petteri Puustinen (12+10) ja Arto Vainikainen (10+2) ja syöttöpörssiä johtaa Risto Töllikkö saldollaan 2+12.

Yli kymmenen tehopistettä ovat keränneet myös Konsta Koskimies, Ere Laitimo, Joona Heiskanen ja Juuso Kekki.

NST:n perustaso pallottomana ja pallollisena on viime kautta parempi, mutta ehjiä 60-minuuttisia sille ei ole vielä liiaksi tullut. Se pystyy korjaamaan toteutustaan otteluiden sisällä, eikä suuremmin hetkahda vastoinkäymisistä.

— Nyt, kun menemme runkosarjan toiselle kierrokselle, vastustajat saattavat pelata entistä enemmän meidän aseitamme vastaan. Siinä meidän kykyä sopeutua sitten testataan.

Kytöhonka aisti jo viime kaudella, että joukkueen kanssa aloitettu työ yhteisen päämäärän saavuttamiseksi on edistynyt. Silloin se näkyi tuloksina oikeastaan vasta tärkeimmällä mahdollisella hetkellä: playout-sarjan voittona LeBaa vastaan.

Kuluvan kauden alussa NST oli heti valmis voittamaan.

— Olisin ollut yllättynyt, mikäli tulokset eivät tällä kaudella olisi parantuneet, mutta peli on aina peliä, eikä kaikkea voi ennustaa.

NST uurastaa sen eteen, että se pääsee keväällä pelaamaan noususta Salibandyliigaan.

— Olemme joka tapauksessa hyvällä tiellä, mitä olemme joukkueen kanssa halunneetkin saavuttaa niin arvomaailman, toimintakulttuurin kuin pelaamisenkin suhteen. Olen siitä iloinen. Edustusjoukkueen lähitulevaisuus näyttää taas positiiviselta.