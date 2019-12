Lappeenrannan urheilutalon puutteita korjataan muun muassa varustelumiljoonan jäänteillä — Catzin ja NST:n haluamista tapahtumavaloista pyydettiin tarjoukset, uusi salibandymatto paljastui paksuksi

Lappeenrannan urheilutaloon peruskorjauksen jäljiltä jääneitä kummallisuuksia aiotaan viilata kuntoon pikaisesti. Palloiluhallissa on ehditty järjestää remontin jälkeen jo muutamia yleisötapahtumia, jotka ovat osoittaneet jo tiedossa olleiden puutteiden lisäksi joitakin uusia.

Halli on kerännyt heti kävijöiltä ja käyttäjiltä kiitosta raikkaudellaan, vaikka suurremonteille tyypillisiä lastentauteja, kuten yhden pukukopin lukituksen estävä kiero ovenkarmi, onkin löytynyt.

Palloiluhallin äänentoistolaitteiston virkaa ovat toimittaneet kaksi siirrettävää kaiutinta, jotka keskiviikon salibandyottelussa NST—Koovee julistivat sanomaansa joukkueiden vaihtopenkkien päissä.

Liikuntatoimen työnjohtaja Tommi Nakari kertoo, että palloiluhalliin on tulossa uusi kiinteä äänentoistojärjestelmä mahdollisesti piankin.

— Uudet kaiuttimet ovat itse asiassa jo urheilutalolla, mutta osia niiden asentamiseen odotellaan vielä. Sillä aikaa käytämme väliaikaisratkaisuna vanhoja kaiuttimia, Nakari toteaa.

Uudet kiinteät kaiuttimet tulevat uuden päätulostaulun yläpuolelle.

— Ne asennetaan todennäköisesti jo joulupyhien aikana.

Siirrettävien kaiuttimien takana ammottaa avoimena palloiluhallin laajennettu varastotila, joka saa lähitulevaisuudessa suojakseen vastaavat verhot kuin oli ennenkin.

Liikkuvia valoja haussa

Catzin ja NST:n väki on yhdessä pohtinut, että palloiluhalli kaipaa vielä niin sanottuja moving head -valojärjestelmiä. Kiinteästi kattoon asennettuina ne hyödyttäisivät kaikkia muitakin hallissa järjestettäviä yleisötapahtumia, kuten konsertteja.

Vastaavia liikkuvia valoja voi myös vuokrata, mutta niiden asentaminen joka kerta erikseen on työlästä.

Liikuntatoimi sai urheilutalon ensikertaiseen varustamiseen miljoona euroa, josta palloiluhallin ja sen yleisöaulan osuus oli yhteensä noin 270 000 euroa. Nakarin mukaan varustamisbudjetista on vielä vähän käyttämättä.

— Tilasin moving head -valoista tarjoukset keskiviikkona. Katsotaan, mitä sellaiset maksaisivat. Luulen, ettei sellainen nykytekniikalla montaa tonnia ole, mutta en ole varma.

Nakari muistuttaa, että liikuntatoimelle tulee koko ajan monenlaisia toiveita, joista kaikkia ei ole mahdollista toteuttaa.

— Jos tällainen valojärjestelmä katsotaan punnitsemisen jälkeen tarpeelliseksi ja järkeväksi sekä todetaan inhimillisen hintaiseksi, sellainen otetaan totta kai.

Palloiluhallin uusi alueellinen ja ohjelmoitava led-valaistus näkyi keskiviikkona yleisölle niin, että kentän puolella valaistus oli täysitehoinen ja katsomon puolella himmeämpi.

Suurta näyttöä NST käytti keskiviikon ottelussaan itse pelin, maalitilanteiden hidastusten ja mainosten näyttämiseen, jolloin peliajan ja maalilukemat näkyivät päätyjen pienillä tulostauluilla.

Catz Kakkosen pelissä sunnuntaina suurnäyttö toimi tulostauluna, jossa yleisön kannalta merkittäviä parannuksia entiseen ovat pelaajien nimet ja henkilökohtaiset pistemäärät.

Mika Strandén NST:n Samuli Huppunen kuljetti karkuun Kooveen pelaajalta miesten salibandydivarin ottelussa Lappeenrannan urheilutalolla keskiviikkona. Palloiluhallin uusi alakatsomo kurottaa muutaman kymmenen senttiä pidemmälle kentän suuntaan kuin vanha. Katsomossa on selkänojalliset istuimet.

Matto olikin paksu

Yhden yllätyksen tarjosi urheilutalolle ostettu uusi salibandymatto. Nakari tilasi salibandyväen toiveiden mukaisesti vanhaa mattoa ohuemman version, sillä joustoparketin päällä salibandymaton ei tarvitse olla vielä lisäksi pistejoustava.

NST:n väki totesi uuden maton olevan kuitenkin yhtä paksu kuin vanhakin.

— Pitää olla yhteydessä valmistajaan, että onko tapahtunut joku virhe. Olen maksanut ohuemmasta, mutta tämä paksumpihan on kalliimpi, eli tämä on sinällään pelkkää säästöä. Toki kun ohuempaa mattoa on toivottu, sellaisen minä sinne haluan, Nakari toteaa.

Uusi matto on entistä tummempi, minkä ansiosta pallo näkyy katsojille hieman paremmin. Lisäksi sille on nyt vaakamallinen teline.

— Mattojen käsittelyn pitäisi olla nyt helpompaa ja kevyempää.

Palloiluhalli sai keskiviikkona myös uudet suojamatot ja niiden säilytystelineet. Suojamatot pääsevät ensimmäisen kerran tositestiin pian uuden vuoden puolella, kun palloiluhallissa järjestetään harrastemessut keskiviikkona 22. tammikuuta.

— Entinen suojamatto oli vaalea, kauhean näköinen ja kai 35 vuotta vanha. Uusi on vähän samaan tapaan harmaasävyinen kuin seinäkin. Uusi matto on rullatavarana ja sille on säilytysjärjestelmä, eli sen pitäisi olla helpompi levittää ja säilyttääkin kuin vanha.

Ampumarataa ei ole vielä saatu otettua peruskorjauksen jäljiltä käyttöön, mutta muuten liikuntatoimelle on tullut korjatuista tiloista liki pelkästään positiivista palautetta.

— Uusi on uutta. Palloiluhallikin on valoisa, avara ja siistin oloinen. Mielestäni aika onnistunut.