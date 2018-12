Santeri Virtasen edellinen Pohjois-Amerikan reissu oli iso pettymys — Nuorten leijonien matkalta hän odottaa paljon enemmän

SaiPan hyökkääjä on vuodenvaihteessa suurella todennäköisyydellä pois liigamiehistöstä lähes kuukauden, kun hän matkustaa Kanadaan 20-vuotiaiden MM-kisoihin. Lopullinen joukkue julkistetaan jouluaattona.

Santeri Virtasen toiveissa on viime vuotta parempi joulu Pohjois-Amerikassa. SaiPan hyökkääjä on nimetty nuorten MM-joukkueen leiriryhmään ja on todennäköisesti mukana myös jouluaattona julkistettavassa kisajoukkueessa.