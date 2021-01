Palloliitto korotti miesten jalkapallon Kakkosen pääsarjoihin rinnastettavaksi tasoksi. Liiton mukaan pelaajilla on pääosin työsopimukset, ja toiminta on rinnastettavissa ammatinharjoittamiseen kuten ylemmillä sarjatasoilla.

Käytännössä linjauksella pyritään vaikuttamaan seurojen harjoitusmahdollisuuksiin koronarajoitusaikana. Jos Lappeenrannan kaupunki hyväksyisi linjauksen, se tarkoittaisi sitä, että PEPOn edustusjoukkue pääsisi pelaamaan ja harjoittelemaan Amiksen tekonurmelle, mihin sillä ei nyt ole asiaa.

PEPO pelaa Suomen cupissa 30.1. Peli-Karhuja vastaan Kotkassa, ja joukkueen toiveissa on, että sitä ennen se voisi pelata harjoitusotteluita kotikaupungissa.

Sisä- ja ulkotilat samassa nipussa

Liikuntajohtaja Pasi Koistisen mukaan pääsarjalinjauksen osalta Lappeenrannassa noudatetaan Olympiakomitean ohjetta, jossa aikuisten kilpa- ja huippu-urheiluksi on määritelty maajoukkuetoiminta, SM-sarja ja I divisioona sekä kansainväliselle huipulle tähtäävä ammattimainen harjoittelu.

Esimerkiksi kevään tiukkana sulkuaikana kaupungin tiloissa olisivat saaneet harjoitella yleisurheilijoista vain 3-loikkaaja Simo Lipsanen ja kestävyysjuoksija Alisa Vainio.

Etelä-Karjalan Covid-19 tilannekuvaryhmä on linjannut, että aikuisten harrastustoiminnan rajoitukset kamppailu- ja joukkueurheilussa ovat voimassa sekä sisä- että ulkotiloissa. Joillain alueilla harrastustoimintaa on rajoitettu vain sisätiloissa. Linjaus on esillä tilannekuvaryhmässä tiistaina, ja Lappeenranta on pyytänyt myös sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n tulkintaa asiasta.

– Isoilla ulkoliikuntapaikoilla kuten jalkapallokentillä on mielestäni järkevää jakaa alue pienempiin osiin, joissa on mahdollista harjoitella nykyisten suositusten puitteissa. Tarkennamme tarvittaessa ohjeistustamme, kun saamme tarkemmat ohjeet viranomaisilta eli tässä tapauksessa Eksotelta ja Avilta, Koistinen sanoo.

Sisähalli vai ulkoliikuntapaikka?

Palloliitto haluaa myös rinnastaa jalkapallohallit ulkoliikuntapaikkoihin, mikä käytännössä mahdollistaisi suuremman joukon harjoittelun yhtä aikaa kuin rajoitusaikana on luvallista.

Käytännössä esimerkiksi PEPOn Skinnarilan kuplahallissa voisi harjoitella 20 jalkapalloilijan sijasta yhtä aikaa 30, mikä seuran puheenjohtajan Kari Sunisen mukaan lisäisi merkittävästi harjoitusvuorojen määrää. Se helpottaisi valmentajien taakkaa, kun joukkueita ei jouduttaisi koko ajan jakamaan eri ryhmiin.

Myös tälle linjaukselle PEPO toivoo kaupungin hyväksyntää, vaikka sen oma halli on yksityinen liikuntatila.

– Kaupunki tavallaan antaisi Visma Areenan osalta vapaat kädet, koska se on yksityinen tila, eli siinä yksi henkilö per 80 neliömetriä olisi mahdollinen, mutta siihen olisi hyvä saada paikallisten viranomaisten selkänoja, Suninen sanoo.

Kiihtymistä ja leviämistä

Etelä-Karjalassa ja naapurimaakunnissa Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa ja kokoontumisrajoitukset 20 henkilössä. Kymenlaaksossa on vakavampi tilanne, epidemia leviämisvaiheessa, ja yli 10 ihmisen kokoontumiset on kielletty.